Ak Partili başkan yardımcısı silahlı saldırıda can verdi

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, saat 24.00 sıralarında evinin önündeyken silahlı saldırıya uğradı. Terör örgütü PKK mensupları tarafından yapıldığı değerlendirilen saldırıda ağır yaralanan Orhan Mercan hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan terörist ya da teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Saldırı sonrasında Diyarbakır'dan Lice ilçesine takviye güvenlik kuvvetlerinin istendiği ve terörist ya da teröristlerin muhtemel kaçış güzergahlarında operasyonların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, hain saldırıyı yeni duyduklarını ve saldırıya uğrayan arkadaşlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Akar, kendilerine verilen bilgiye göre saldırının teröristler tarafından yapıldığını belirtti.

