31.12.2016 09:20 AK Partili Başkan'dan, CHP'li Vekile tepki

Ak Parti Bandırma İlçe Teşkilat Başkanı Alp Bostancı, Anayasa Komisyonunda Yavuz Sultan Selim'e hakaret eden CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'e tepki gösterdi. Ak Parti Bandırma İlçe Teşkilat Başkanı Alp Bostancı, Anayasa Komisyonunda Yavuz Sultan Selim'e hakaret eden CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'e tepki gösterdi.



Alp Bostancı Mehmet Tüm'ün komisyonda sarf ettiği "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" sözlerine sert tepki göstererek, "Birlik ve bütünlüğe aşırı derece de ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde Mehmet Tüm'ün sarf ettiği, tarihin çarpıtıldığı bu asılsız iddiaları açıkçası çok manidar buluyorum. Bu ülkemizdeki mezhep kardeşliğine vurulmuş bir darbedir. Üstelik CHP özellikle son dönemlerde bu tür bölücü girişimleri devamlı sergiliyor. Bir bakıyorsunuz HDP'lilerle kol kola giriyorlar. Bir bakıyorsunuz vatan haini FETÖ teröristlerini savunuyorlar. Mehmet Tüm'ü Tüm Türkiye'den özür dilemeye davet ediyorum. Hiçbirinde başarılı olamayınca çıkıp bu tarz bölücü ve toplumsal barışımıza nifak tohumları eken söylemlerde bulunuyorlar ama halkımız bunlara prim vermiyor ve vermeyecektir. Bu ülkeyi her kim ne kadar bölmek isterse halkımız daha çok kenetlenecektir. Bu kişilerin yaptığı politika değil. Bu yapılan resmen bölücülüktür. Mehmet Tüm'ü Tüm Türkiye'den özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

