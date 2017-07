AK Partili Ataş: Vatana ihanet edenler için yürüyüş yapıyorlar

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP'nin yürüyüşüne değinerek, '28 Şubatlarda sesini dahi çıkarmayanlar, devlet sırlarını ifşa ederek vatana ihanet edenler için yürüyüş yapıyorlar' dedi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Arapgir İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ataş, Arapgirlilere teşekkür ederek, "Arapgir, partimizin kurulduğu günden bu yana gerek yerel gerek genel seçimlerde gerekse de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve referandumlarda üzerine her görev düştüğünde 'Ben buradayım' dedi ve partimizi her zaman destekledi. Yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde de Arapgir adam gibi bir duruş sergiledi ve liderinin, ülkesinin, bayrağının arkasında dimdik durarak hainlere fırsat vermedi. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

AK Partinin kurulduğu günden bu yana, ulaşımdan ekonomiye, sağlıktan eğitime, tarımdan dış politikaya kadar her alanda çok büyük hizmetlerin altına imza attığını vurgulayan Ataş, "Hizmetler devam edecek. Biz bugüne kadar tarih yaza yaza geldik, sizler de yazılmış tarihin kahramanları olarak anılacaksınız. Ben bu noktada Malatya'daki uyumlu çalışmalarından dolayı İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ataş, AK Parti'deki kongre sürecine dair de değerlendirmelerde bulunarak, "Kongre sürecine girdiğimiz bu günlerde istişarelerimizi yapacağız ve kongrelerimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var, başkaları gibi zamanımızı yollarda harcama gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Ataş, "19 gündür yollarda yürüyüp adalet arayan birisi, bu ülkede adaletin ayaklar altına alındığı 28 Şubat süreçlerinde hiç sesini çıkarmadı. İnancından dolayı üniversite kapılarından bacılarımız kovulurken oralarda hak aramadılar, seslerini bile çıkarmadılar. Ama bugün devlet sırlarını ifşa ederek vatana ihanet suçu işleyen bir milletvekili ceza aldı diye sokaklara dökülüp bir kaos arayışı içerisindeler. Asla kendi inancıyla hareket etmeyen ve birilerinin dolduruşuna gelen bir anlayışla siyaset yapmaya çalışıp 'Acaba bir gezi kalkışması meydana getirebilir miyiz?' düşüncesi ile ne kadar terör örgütü varsa birlikte yürüyorlar. Tüm bunlar karşısında biz birliğimizi muhafaza etmeye mecburuz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara karşı dipdiri olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Ziyarette söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Ataş'a teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, Arapgir İlçe Teşkilatının AK Parti kurulduğu günden bu yana büyük gayretler gösterdiğini belirti.

Konuşmasının devamında gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Kahtalı, CHP'yi sert bir şekilde eleştirerek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'CHP'nin gittiği yol Pensilvanya ve Kandil'in yoludur'. Ama elhamdülillah milletimiz her şeyi çok iyi görüyor. Millet, kimlerin kimlerle beraber olduğunu çok iyi biliyor. Bunların derdinin adalet ve hukuk olmadığını da herkes iyi anlıyor. Devlet sırlarını ifşa eden bir haine sahip çıkarak kimseyi adalete inandıramazsınız" diye konuştu.

AK Parti iktidarı boyunca ülkenin çağ atladığını dile getiren Kahtalı, kalkınma hamlelerinin durmaksızın devam edeceğini vurgulayarak, kongre süreçlerinin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.