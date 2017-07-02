AK Partili Ahi'nin öldürülmesine ilişkin 16 gözaltı

Van'ın Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde dün gece saat 21.30'da PKK mensubu 2 kişi AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evine geldi. Ahi'yi silah zoruyla dışarı çıkaran teröristler, mahalle dışında otomatik silahlarla 6 el ateş açarak kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlattığı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgusu devam ediyor.

