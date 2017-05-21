AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!

AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeni AK Parti MKYK listesinde belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti'nin yeni A Takımı'nda sürpriz isimler var. İşte AK Parti yeni MKYK listesine girenler...
LİSTE DIŞI KALANLAR
AK Parti'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yeni MKYK listesi ortaya çıktı. Yeni listede, Galip Ensarioğlu, ,Şaban Dişli, Sema Ramazanoğlu, Veysi Kaynak, Yaşar Karayel, Ayhan Oğan, Mehmet Müezzinoğlu ve Yasin Aktay yer almadı.
AK PARTİ MKYK'DA 19 YENİ İSİM
AK Parti'nin yeni MKYK listesinde 19 yeni isim girdi. Önceki MKYK listesindeki 31 isim yerini korudu.
İŞTE YENİ MKYK LİSTESİ:
Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş
Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya
Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, H. Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İ. Emrah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık
Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Aygün
Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan, Zeynep Alkış