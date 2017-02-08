Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu

AK Parti, yeni anayasa teklifini ilçe başkanlarına sordu. Ana kademe ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın başkanlığında gün boyu sürdü. İlçe başkanlarından yeni anayasa teklifi konusunda akıllarına takılan konular hakkında sorular sorması istendi.

AK Parti, yeni anayasa teklifini ilçe başkanlarına sordu. Ana kademe ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın başkanlığında gün boyu sürdü. İlçe başkanlarından yeni anayasa teklifi konusunda akıllarına takılan konular hakkında sorular sorması istendi.
AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, ATO Congresium'da Başbakan Binali Yıldırım'ın açış konuşmasıyla başladı. İlçe başkanlarından 18 maddelik anayasa teklifini ezbere bilmelerini isteyen ve ilçe başkalarının sorulacak sorulara ancak bu şekilde cevap verilebileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, toplantıda teşkilatına güvendiği konusunda mesaj verdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda, yeni anayasa ve referandum ana başlıklar oldu. Toplantı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın başkanlığında gün boyu sürdü. İlçe başkanlarından yeni anayasa teklifi üzerine sorular sormaları, akıllarına takılan konuları netleştirmeleri ve görüşlerini söylemeleri istendi.
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı olmak üzere parti kademelerindeki isimler ilçe başkanlarının merak ettiği tüm sorulara cevap verdi. Genel Başkan Yardımcıları, sorumlu oldukları teşkilatlar hakkında bilgiler vererek, ilgili soruları cevapladı. Kapanış konuşmasını Mustafa Ataş'ın yaptığı toplantıda referandum öncesi izlenecek yol haritası detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
Yeni anayasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından henüz onaylanmadı. Onayın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) referandumun tarihini açıklayacak. Erdoğan'ın onayını bekleyen anayasa değişikliği teklifi üzerinde istişarelerin sürdüğü öğrenildi. Erdoğan, bugünkü muhtarlar toplantısında, "Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletimizin önüne gelecektir" açıklamasında bulunmuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM, CUMARTESİ GÜNÜ BELEDİYE BAŞKANLARINI TOPLAYACAK
Başbakan Yıldırım, Cumartesi günü partisine bağlı olan bütün belediye başkanlarını Antalya'da toplayarak istişarede bulunacak. Yıldırım, Cumartesi günkü toplantıda belediye başkanlarına da "güven mesajı" verecek. AK Parti teşkilatları da halka yeni anayasa teklifine "Neden evet denmesi gerektiğine" ilişkin bilgi vererek çalışmalarını sürdürecek.
(Enise Vural /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İsrail'den Hamas'a takas talebi
İnsan kaçakçıları 4.5 milyon TL ile yakalandı: Operasyon anı kamerada
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump FETÖ'nün iadesi konusunu çok ciddiye alıyor
Bayan arkadaşının bıçakladı
AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu
DEAŞ Afganistan'da katliam yaptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Deprem profesöründen korkutan uyarı
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
Özel kuvvetler El Bab'a girdi!
Özel kuvvetler El Bab'a girdi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İsrail'den Hamas'a takas talebi
İsrail'den Hamas'a takas talebi
İnsan kaçakçıları 4.5 milyon TL ile yakalandı: Operasyon anı kamerada
İnsan kaçakçıları 4.5 milyon TL ile yakalandı: Operasyon anı kamerada
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump FETÖ'nün iadesi konusunu çok ciddiye alıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump FETÖ'nün iadesi konusunu çok ciddiye alıyor
Bayan arkadaşının bıçakladı
Bayan arkadaşının bıçakladı
AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu
AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu
DEAŞ Afganistan'da katliam yaptı
DEAŞ Afganistan'da katliam yaptı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Başbakan Yıldırım, Bayçeli'yle görüşecek
Başbakan Yıldırım, Bayçeli'yle görüşecek
Çelik sektöründen 1,5 milyon tonluk çelik ihracı
Çelik sektöründen 1,5 milyon tonluk çelik ihracı
Ankara'nın göbeğinden silah sesleri yükseldi: 3 yaralı
Ankara'nın göbeğinden silah sesleri yükseldi: 3 yaralı
TRT'den giysi yardımına ilişkin açıklama
TRT'den giysi yardımına ilişkin açıklama
'Takımımızı iyi yerlere çıkaracağız'
'Takımımızı iyi yerlere çıkaracağız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English