AK Parti'ye saldırının faili terörist ölü ele geçirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına lav silahıyla düzenlenen saldırıya ilişkin terör örgütü DHKP-C üyesi bir kişi, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına lav silahıyla düzenlenen saldırıya ilişkin terör örgütü DHKP-C üyesi bir kişi, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.

Saldırının faili Bilgehan Karpat, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Şahsın İçişleri Bakanlığının gri listeyle aradığı teröristler arasında olduğu belirlendi.

