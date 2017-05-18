AK Parti'ye Genel Başkan Vekilliği geliyor. 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği ön çalışmaları da sürüyor.

AK Parti'ye Genel Başkan Vekilliği geliyor. 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği ön çalışmaları da sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kendi başkanlığında toplanacak tüzük değişikliği çalışması öncesi soruları cevapladı. Yazıcı, "Kongremizde tüzük değişikliği ile 'Genel Başkan Vekilliği'ni getiriyoruz" diye konuştu. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl sonra partisine dönerek genel başkan olarak seçilmesinin ardından gerçekleşecek tüzük değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım da Genel Başkan Vekili olacak.

