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AK Parti Viranşehir ilçe başkanlığından Halep'e yardım
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AK Parti Viranşehir ilçe başkanlığından Halep'e yardım

Şanlıurfa AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığının başlattığı Halep'e yardım kampanyası il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Kızılay'a teslim edildi.

Şanlıurfa AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığının başlattığı Halep'e yardım kampanyası il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Kızılay'a teslim edildi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında yapılan yardım programı İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Başkanlığında Kızılay Şube Başkan vekili Mehmet Talat Akay ve Kızılay Genel Sekteri Şahban Kılıç'a teslim edildi. Kızılay'a teslim edilen 30 bin 5 yüz TL, Halep mültecilerinin ihtiyaçlarında kullanılmak için verildiği belirtildi.

Yapılan yardımla ilgili açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Kızılay'ın yaptığı hizmetleri hepimiz biliyoruz. Halep dediğin zaman, Afrika dediğin zaman, çadır dediğin zaman bizim ülkenin Kızılay'ı herkesten önce orada olur. Sizler de Viranşehir olarak bir yardım topladınız bu yardımı burada bende teşkilatın bir mensubu olarak Kızılay'a teslim etmek üzere bir arada bulunuyoruz. Ben özellikle bu yardım için çaba gösteren bizzat yardım yapan arkadaşlarımızın hepsine burada sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu aslında bizim teşkilat çalışmalarımızın sonucu değil. Viranşehir teşkilatımızın kendiliğinden bir çalışması olmuştur. Biz sizin aracılığınızdan da bütün ilçelerimizi aynı çalışmayı yapmaya davet ediyoruz. Bu güzel bir çalışma. Aslında ülkemizi bir taraftan ordular, güvenlik güçleri korur ama esas olan halkın kendi gayretidir, hakkın kendi duasıdır. Fiili dua dediğimiz işte bu tür yardımlardır. Bunlar belayı, musibeti def eder" şeklinde konuuştu.
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