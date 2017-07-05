AK Parti ve MHP, Meclis içtüzük değişikliklerinde anlaştı

AK Parti ile MHP, TBMM içtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.

AK Parti ile MHP, TBMM içtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak TBMM'de bir araya geldi. Toplantı sonrasında her iki Grup Başkanvekili açıklama yaparak gazetecilerin sorularını cevapladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 22 Haziran tarihinde AK Parti, yetkili organları tarafından hazırlanan 13 maddelik tekliflerini görüştüklerinin söyleyerek, 'Bugüne kadar yapılan çalışmalar dünya örneklerindeki uygulamalar dikkate alarak bizim verdiğimiz tekliften 11 maddelik tekliften 2 maddenin olmaması gerektiği hususunda mutabakata vardık. Geçmiş örneklerle, dünya çalışmalarında yapılan benzer örnekler, uygulamalar verimli ve etkin çalışmayı sağlayıcı görüşleri de gündem getirdikten sonra içtüzük değişikliğine altı madde daha ilave ederek toplam 17 maddelik bir ortak kanaate vardık. Bu kanaatimiz partilerimizin yetkili kurullarında değerlendirildikten sonra yarın tekrar buraya gelerek son halini vereceğiz, diye ümit ediyoruz. İnşallah bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na içtüzük teklifini vermiş olacağız' ifadelerini kullandı.



MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Grup Başkanvekili Akçay, içtüzük konusunda önemli bir gelişme sağladıklarını belirterek, 'Bugün yaptığımız çalışmaların neticesini partimizin yetkili kurullarında ve Genel Başkanımıza takdim ettikten sonra nihai şeklini vermek üzere yarın bir araya gelip, önümüzdeki birkaç gün içinde neticeye kavuşturacağımızı ümit ediyorum. Çalışmaları yaparken Türkiye Büyük Millet Meclisi objektif bir şekilde iktidar, muhalefet ayırımı veya tarafı tutmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi etkin ve verimli çalışmasına yönelik, söz haklarına kısıtlamadan ve mani olmadan, belirli ilkeler çerçevesinde ortak ve makul bir mutabakata doğru ilerledik' şeklinde konuştu.

İçtüzük teklifine ortak imza atmalarına ilişkin soruya Akçay, teklifi hazırladıktan sonra karar vereceklerini ifade etti.

Grup önerilerine ilişkin soruya Elitaş, içtüzükteki uygulama hatalarını düzeltici, mevcut içtüzükte var olan uygulama hatalarını bertaraf eden, hukuki alt yapı oluşturulmasının, zihinlerde soru işareti bırakan şeyin net hale getiren çalışma yaptıklarını belirtti. Milletvekillerine para cezasına ilişkin soruya Elitaş, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkin, verimli ve huzurlu çalışmasını sağlayacak diye ifade ettim. Huzur da birbirini anlayarak, medeni şekilde demokratik ortamda, birbirini ikna ederek, küfrederek, kavga ederek değil, ikna ederek çalışma ortamını hazırlayacak bir içtüzük olmasını arzu ediyoruz' diye konuştu.

Yoklamalarla ilgili soruya Elitaş, 'Yoklamaları istismardan çıkarıp, daha normal bir hale getirilmesini sağlıklı bir şekilde olmasıyla ilgili hakikaten Milliyetçi Hareket Partisi çok olumlu bir önerge getirdi. Bu çerçevede bizde arkadaşlarımızla birlikte mutabık kaldık. Umuyoruz ki, aynı şekilde geçer' dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ise, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Gerek yoklama istemi gerek karar yeter sayısı gerekse açık oylama talepleri son derece dengeli, açık ve kısıtlama olmaksızın yer alacağını ifade edebiliriz.'

