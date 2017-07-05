AK Parti ve MHP, Meclis içtüzük değişikliklerinde anlaştı
AK Parti ve MHP, Meclis içtüzük değişikliklerinde anlaştı.
AK Parti ve MHP, Meclis içtüzük değişikliklerinde anlaştı. AK Parti ile MHP, TBMM içtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı. Yaklaşık 6 saatlik görüşme sonucunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. (Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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