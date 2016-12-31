31.12.2016 08:49 AK Parti Van Milletvekili Kayatürk'ten yeni yıl mesajı

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, yayınladığı yeni yıl mesajında 2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, yayınladığı yeni yıl mesajında 2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk yayınladığı yeni yıl mesajında, "Sevinç ve hüzünleri, acı ve kederleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yılı karşılayacak olmanın heyecanıyla, 2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2017 yılının, tüm milletimize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



Milletvekili Kayatürk, mesajında şu ifadelere yer verdi;



"İç ve dış mihrakların, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine kast etmeye çalışan hain odakların, barış ve huzurumuzu bozmaya yönelik saldırılarını en üst seviyeye taşıdığı 2016 yılında, millet olarak barış ve kardeşliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırdık. Şer odaklarına karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdüğü bir süreçte, sevinçleri ve hüzünleriyle, acı ve tatlı anılarıyla geride bıraktığımız bir yılın ardından, 2017 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, sevinç ve mutluluklar ise paylaştıkça artar. Bizler, millet olarak bu bilinçle hareket ederek, acılarımızı paylaşarak azaltacak, sevinç ve mutluluğumuzu da paylaşarak arttırmaya devam edeceğiz.



2017 yılının; birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin bir arada ve kardeşçe yaşama arzusunun doruğa ulaştığı, toplumsal dayanışma duygularımızın pekiştiği, terörden ve şiddetten uzak, barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi, ülkemiz ve tüm insanlığa parlak bir geleceği müjdeleyen bir yıl olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtirken, 2017 yılının ülkemize ve milletimize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Vanlı hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

