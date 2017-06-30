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AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk
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AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk

Bugün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ise il başkanlarına seslenecek. Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu var' diyerek ifade ettiği parti teşkilatlarındaki revizyonun sinyallerini vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlarda revizyon için düğmeye bastı. Bugün MKYK, yarın ise teşkilat başkanlarını topluyor. Ana gündem teşkilatlarda revizyon. Ayrıca Erdoğan'ın 1052 gün sonra il başkanlarına seslenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın AK Parti'de mesai yapacak. Bugün AK Parti'nin merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın da partinin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının il başkanları ile bir araya gelecek. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan,1052 gün sonra il başkanlarına yeniden seslenecek. AK Parti kongre süreci de 4 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Gazete Habetürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Bu iki toplantının da ana gündem maddesini Erdoğan'ın “metal yorgunluğu var” diyerek ifade ettiği parti teşkilatlarında yapılacak revizyon oluşturacak. Bugün yapılacak MKYK'da partideki yenilenmenin çerçevesinin çizilmesi, yarın gerçekleştirilecek il başkanları toplantısında bunun teşkilat ile paylaşılması bekleniyor.

AK PARTİ'NİN KONGRE SIRALAMASI

Planlamaya göre, AK Parti'nin olağan kongreleri belde, ilçe ve il sırasıyla gerçekleştirilecek. Belde ve ilçe kongreleri üç ay içinde tamamlanacak. Sonraki üç ayda il kongreleri yapılacak. Böylece bu yıl sonuna kadar tüm kongreler bitmiş olacak. Bir ilde kongreler yapılırken, önce ana kademe belirlenecek. Sonrasında kadın ve gençlik kollarının kongreleri düzenlenecek. Kongrelere, Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım programları elverdiği ölçüde katılacak. Erdoğan'ın ağırlıklı olarak büyükşehirlerin kongrelerine katılacağı ifade ediliyor.

GRUP TOPLANTISINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti'nin genel başkanı seçilmesinin ardından ilk TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliğiyle başarı çıtasının artık yüzde 50 artı 1'e çıktığını dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir başka ifade ile 2011'de ve 1 Kasım'da aldığımız tarihimizdeki en yüksek oy oranları dahi artık yeterli değil. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği sandıkları ayrı olsa da her ikisinde de yüzde 50'nin üzerine çıkmadan millete arzu ettiğimiz hizmeti veremeyiz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak, çok daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz. Kolları sıvamalı, milletimizle olan rabıtamızı güçlendirmenin yollarını aramalıyız.

Sandıkta yüzde 50'nin üzerine çıkmak için milletin tamamını kucaklamayı hedeflemek durumundayız. Bu yıl sonuna kadar teşkilatlarımızı güncelleyeceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Onu aşmamız lazım.”

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