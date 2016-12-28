AK Parti tartışmalı anayasa maddesi için karar verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, anayasa değişiklik teklifinden ‘Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma' hükmünün kaldırıldığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bugün bir karar alındı. Şu anda olduğu gibi, ikamet şartı getirilmeyecek. Mevcut durum neyse korunacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Anayasa değişikliğine değinen Aktay şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği için çalışmalar hızla devam etmektedir. Konu, Anayasa Komisyonuna aktarılmıştır. Orada yapılan çalışmaları yakından izliyorsunuzdur. Bu çalışmalar zaman zaman birtakım gerginliklere sahne olmuyor değil, ancak bunlar demokrasinin tabiatından olan şeylerdir.

Biz, yapılmakta katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Ortaya konulan görüşlerden faydalanıyoruz. Paket olduğu gibi çıkacaktır gibi şeyler söylüyorlarsa da bunların bir geçerliliği yok. İş, tabiatının gerektirdiği gibi sürdürülmektedir. Meclis Başkanlığına sunulan metinde daha önce yedek milletvekilliği ile ilgili düzenleme varken, onu bazı istişareler neticesinde, bu madde geri çekilmiş oldu. Doğuştan Türk olma ibaresi kaldırıldı."

Her oturumda bir birim başkanlığının sunumda bulunduğunu anlatan Aktay, yerel yönetimlerle ilgili mevcut durumun ele alındığını ifade etti.

Aktay, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını da cevapladı. Başkan yardımcılarının vasıfları ile ilgili tartışmaların sorulması üzerine Aktay, "Başkan yardımcılarının nitelikleri ile konu gündeme gelmedi. Komisyonda ne yapılıyorsa yapılıyor. Takvim, TBMM'nin kendi takvimidir, o konuda birşey söylemek doğru değil. Genel Kurul'da ne kadar tartışılır bunlarla ilgili bir şey söylememiz doğru olmaz. Akışa bağlı olacak" değerlendirmesini yaptı.

Anayasa değişiklik teklifinden ‘Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma' hükmünün kaldırıldığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Aktay, "Bugünbir karar alındı. Şu anda olduğu gibi, ikamet şartı getirilmeyecek. Mevcut durum neyse korunacak" karşılığını verdi.

Aktay, Suriye ile Rusya'nın ateşkes konusunda anlaştığı yönündeki ifadelere ilişkin, "Türkiye'nin bu konudaki ısrarı bu yöndedir. Suriye'de ateşkesin gerçeklemesi gibi bir planın uygulamaya sokulmasını istiyoruz" dedi.