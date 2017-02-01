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AK Parti Sözcüsü Aktay: Kabine değişikliği gündemde yok
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AK Parti Sözcüsü Aktay: Kabine değişikliği gündemde yok

AK Parti Sözcüsü Aktay, kabine değişikliği iddialarına ilişkin, 'Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, parti genel merkezinde, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündemine ilişkin bilgi veren Aktay, referandum sürecinin toplantıda görüşüldüğünü, sürecin TBMM aşamasının önemli olduğunu belirterek, iki partinin Türkiye siyasi tarihinde örnek olacak uzlaşmasıyla bu sürecin yürüdüğünü anlattı.

CHP'nin de sürecin içerisinde olmasını arzu ettiklerini ifade eden Aktay, "Cumhuriyet Halk Partisinin bu sürecin içerisinde olması ve katkıları varsa ki, bugün çokça eleştiriler yaparak, dışarıdan gazeller okuyarak yapmakta olduğu eleştirileri daha sürecin içerisinde, sürecin bir parçası olarak yapma şansı, imkanı vardı ancak bu şansı kullanmadı." diye konuştu.

Aktay, CHP'nin TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında demokratik hakkını sonuna kadar kullandığını ifade ederek, "Bu süreci engellemek için elinden geleni yaptı, aslında hukukun, demokrasinin çok da tanımadığı başka engelleme ve direniş imkanlarını da kullanmaya çalıştı. Kürsü işgalinden kabin işgaline kadar giden parlamentodaki süreci engellemek için herkesin, bütün milletimizin huzurunda bütün imkanları kullanmaya çalıştı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamaları da değerlendiren Aktay, "(Meclis'e dayatma ile anayasa olmaz) yani bu sürecin adını bu şekilde koyuyor olması, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş, TBMM'nin yeter sayıda yani 339 milletvekilinin oluruyla neticede kabul edilmiş olan bir anayasa değişikliği tasarısını ve netice itibarıyla halkın önüne gelmekte olan bir anayasa değişiklik sürecini bir dayatma olarak niteliyor olması, aslında demokrasi anlayışımızın hangi seviyede olduğunu gösteren ibretlik bir durum." ifadelerini kullandı.

Konunun tüm kesimler tarafından bütün boyutlarıyla tartışıldığını ve tartışılmaya devam edileceğini vurgulayan Aktay, "Gurur duyuyoruz bu manzaradan, bu tartışmanın gerçekleşecek olmasından gurur duyuyoruz. Esas itibarıyla bugün AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilecek olduğumuz üçüncü halk oylaması. Bizim aslında demokrasi anlayışımız halkı karar alma sürecine doğrudan doğruya katmak ve karar alma sürecinden halkı dışlayan bütün mekanizmaları devreden çıkarmak, millet üzerinde vesayet kurmaya kalkışan bütün unsurları bertaraf etmek ve halkı iktidar yapmak. Demokrasinin mutlak anlamı da en gerçekçi anlamı da budur." diye konuştu.

Kabine değişikliği iddiaları

Parti Sözcüsü Aktay, kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor." dedi.

'Gereğini elbette ki yapacağız'

Aktay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin, sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız."

 
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