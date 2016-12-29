29.12.2016 11:44 AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Harran'da

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Harran ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Harran ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.



Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine ziyaret gerçekleştirerek gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Ziyaret programında Fakıbaba'ya AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, il ve belediye encümenleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.



Fakıbaba, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında AK Parti Harran ilçe teşkilatını, esnafları, STK temsilcilerini, Harran Belediyesini, Harran Kaymakamlığını, Harran Aile Destek Merkezini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ve ev ziyaretlerinde bulundu.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Harran ilçesine ayrı bir sevgisinin olduğunu belirterek, "Harran ilçesi sadece Şanlıurfa'nın bir ilçesi değil, kültürüyle dünya mirası bir ilçedir. Bizler Harran ilçemize çok önem veriyoruz. Harran ilçesi tarımdan elde ettiği gelirden çok daha fazlasını turizmden elde edecektir" diye konuştu.

