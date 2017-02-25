AK Parti referandum kampanyası gözler Ankara Arena'da!

AK Parti referandum kampanya tanıtım toplantısını Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıyor. Program kapsamında AK Parti'nin 'evet' kampanyasında kullanacağı altı slogan ve altı şarkı ilk kez duyurulacak. Sloganlar Başbakan Yıldırım konuşurken ekrana yansıtılacak. Salonda parti bayrakları yerine Türk bayrakları asılı.

Ankara Arena Spor Salonu'nda bugün saat 11.00'de başlayacak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı" hazırlıkları için görevliler çalışmalarını gece de sürdürdü.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren Kazım Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile Talatpaşa Bulvarı'nın salona çıkan noktaları iş makineleri de kullanılarak trafiğe kapatıldı. Spor salonuna çıkan yollar AK Parti bayraklarıyla donatıldı, "Evet" yazılı balonlar da asıldı. Spor salonu çevresinde çok sayıda polis görev yapıyor.

"EVET" YAZILI BALONLAR ASILDI

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı toplantıya 123 yabancı misyon şefinin davet edildiği duyurulmuştu. Spor salonuna çıkan yollar AK Parti bayraklarıyla donatıldı, 'Evet' yazılı balonlar da asıldı.

5-6 ŞARKI OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, bütün yaş gruplarını yakalayacak bir çalışma yaptıklarını belirterek,“Halk oylaması şarkısı, 5-6 şarkımız olacak" dedi. AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini "3i" olarak belirlediği "İstikrar, istiklal, istikbal" formülü ile halka anlatacak.