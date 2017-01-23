AK Parti referandum için heyet oluşturacak

AK Parti, anayasa değişikliği referandumu için heyet oluşturacak.
AK Parti, anayasa değişikliği referandumu için heyet oluşturacak. AK Parti, çarşamba günü Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Burada anayasa değişikliği için bir heyet oluşturulması bekleniyor. Heyetin kimlerden oluşturulacağı, referandumda nasıl bir yol izleneceğinin konuşulacak konular arasında olması planlanıyor. Referandumda siyasilerin halka anayasa değişikliği maddelerini tek tek anlatması öngörülüyor. Kabine değişikliğinin, MKYK'da gündeme gelmesi öngörülüyor. (Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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