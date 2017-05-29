AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Erdoğan'ın A takımı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti'nin yeni MYK'sı belirlendi.

Yeni Parti Sözcülüğü görevine getirilen Mahir Ünal yeni MYK'yı şöyle açıkladı:

AK Parti Genel Başkan Vekili: Binali Yıldırım

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Hayati Yazıcı,

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş,

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun,

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker,

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık,

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya,

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilkerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin,

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçıkan,

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz

Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan,

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,

Genel Sekreter Abdülhamit Gül,

Parti Sözcüsü Mahir Ünal

Cumhurbaşkanı, toplantının ardından MKYK üyeleri ve eşlerine iftar yemeği verecek. Parti yönetiminin belirlenmesinin ardından gözler kabine değişikliğinde olacak.

YASİN AKTAY DA EFKAN ALA DA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından partiye üç ismin geldiği görüldü. Bunlardan biri İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan ancak olağanüstü kongrede MKYK'dan çıkarılan Yasin Aktay oldu.

Bir diğeri MKYK'ya giren sürpriz isimlerden İçişleri eski Bakanı, Bursa Milletvekili Efkan Ala iken; üçüncü isim de olağanüstü kongrede yine MKYK listesinde kalmayı başaran Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz idi.