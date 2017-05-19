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AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek
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AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek

AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişikliklerle Başbakan Yıldırım MYK'nın doğal üyesi olacak, Genel Başkan Vekili ve Grup Başkanı sıfatlarını alacak.

AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişikliklerle Başbakan Yıldırım MYK'nın doğal üyesi olacak, Genel Başkan Vekili ve Grup Başkanı sıfatlarını alacak.
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. Yeni Atılım Dönemi'nin ilan edileceği kongrede, Genel Başkan adayı olarak konuşma yapacak olan partinin kurucu lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ekonomi ve siyasi istikrar' ağırlıklı bir konuşma yapacak. Bölgesel kalkınmanın vurgusunu yapacak olan Erdoğan, yatırım ağırlıklı mesajlar verecek. 'Demokrasi, değişim, reform' paketi ile ekonomi ağırlıklı olmak üzere yeni kararlar, uygulamalar hızla devreye girecek. 'Hizmet ve reform' odaklı planın detayları, Erdoğan tarafından verilecek. 'Demokrasi, değişim ve reform' üçgeni başlığı altında 'Yeni Atılım Dönemi' vurgusu yapılacak.

PARTİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK
Öte yandan, partinin tüzüğünde de değişikliğe gidilecek. Başbakan Yıldırım, tüzüğün 79. maddesinde yapılacak değişiklikle Merkez Yürütme Kurulu'nun doğal üyesi olacak. Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili ve AK Parti Grup Başkanı sıfatlarını da yapılacak değişiklikle almış alacak.
Bu kapsamda oluşturulan Tüzük Komisyonu'nda; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ve Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Abdülhamit Gül, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat yer alıyor. Komisyon, tüzük değişikliğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Dün başlayan çalışmalar bugün de devam etti. Komisyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de olağanüstü büyük kongre öncesi bir araya geleceği kaydedildi.

MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU DEĞİŞİYOR
Kongrede, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) başta olmak üzere, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun da seçimi yapılacak. Bu kapsamda, MKYK'da önemli değişikliklere gidileceği belirtiliyor.

KONGREDE, 'DEMOKRASİ, DEĞİŞİM VE REFORM' ÜÇGENİ VURGUSU
Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın siyasi kariyerini anlatan ve yol arkadaşlığının vurgulandığı tanıtım videosu da partililere izletilecek. Yeni sloganlarla yeni dönemin nasıl olacağına ilişkin ipuçları verilecek. 'Değişimin Lideri Milletin Partisi', 'Sağlam İrade Güçlü Türkiye', 'Sağlam İrade Kurucu Lider' sloganları şu ana kadar açıklananlar arasında yerini alıyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM İÇİN 8. KATTA ODA HAZIRLANIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü büyük kongreyle tekrar kurucusu olduğu partinin genel başkanı olacak. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partideki mesaisi de artacak. Erdoğan, Genel Başkanlık makamının bulunduğu 8. katta Başbakan Yıldırım ile istişare halinde olacak. Yıldırım için de 8. katta bir oda hazırlanıyor. İki isim, bu şekilde partideki çalışmalarını koordinasyon halinde kapsamlı bir şekilde sürdürmüş olacak.
(Enise Vural / İHA)

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