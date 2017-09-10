10.09.2017 16:52 'AK Parti'nin tabelası kimsenin tapulu tabelası değildir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Araban ilçesi kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kimsenin tapulu tabelası olmadığını, 80 milyona ait olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Araban ilçesi kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kimsenin tapulu tabelası olmadığını, 80 milyona ait olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Araban İlçe Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin kimsenin tapulu tabelası olmadığını, 80 milyona ait olduğunu söyledi. Kongreye, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Nejat Koçer, Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti tabelasının 80 milyona ait olduğunu belirterek, "Bizim iktidarımız bugüne kadar çok büyük hizmetler yaptı. Biz bu yapılan hizmetleri daha da arttırıp devam ettireceğiz. Çünkü AK Parti kimseye efendilik taslayan bir parti değildir. AK Parti'nin efendisi 80 milyondur. Dolayısıyla biz efendimiz olan 80 milyon insanımıza hizmet etmek ile görevliyiz. Daha fazla çalışacağız. AK Parti'nin tabelası kimsenin tabelası değildir, 80 milyonun tabelasıdır. Asla kibre kapılmayız. AK Parti'nin bu milletten başka sığınacağı hiçbir liman yoktur. Suriye'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Suriyeliler ülkemizi sığınacak bir liman olarak gördü. Eğer bugün Türkiye istikrarını sürdürüyorsa bu hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız sayesindedir. Biz bu ülkede her kesimle kardeşçe yaşıyoruz. Kimse bu kardeşliğimizi bozamaz. Türkiye dünyanın ilk 10 gücü arasına girecektir. AK Parti'nin varlığı Türkiye'nin istikrarıyla iç içedir. İnşallah bu kongreler birlik ve beraberliğimizi daha da arttıracaktır" diye konuştu.

(Abdülkadir Güneş / İHA)

