AK Parti'nin referandum şarkısı 'Evet ile güçlü Türkiye' Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kampanya tanıtımında ilk defa kullanıldı.

Daha önceki Ak Parti şarkıları gibi bu güzel şarkı da, 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok'un ajansı tarafından hazırlandı. Şarkının adı ise "Evet ile Güçlü Türkiye" oldu...

"EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Arter Ajans Başkanı Cevat Olçok, bu yeni şarkının da geçmişte iz bırakan diğer Ak Parti şarkıları gibi toplumu kucaklayan, birleştiren, dillere pelesenk olmuş bir şarkı haline geleleceğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok yerinden insanların yer aldığı klipte şarkının sözleri şöyle:

"Biz biriz diriyiz, biz beraber kardeşiz,

Hep birlikte verelim el ele,

Evet ile güçlü Türkiye.

Ekmeğim aşımsın benim,

Toprağım suyum benim,

Benim ocağım, umudum,

Yarınım, canım ülkem, güzel vatanım.

Tek millet ve tek bayrak için,

Tek devlet ve tek vatan için

Hep birlikte verelim el ele,

Evet ile güçlü Türkiye"