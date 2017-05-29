AK Parti'nin kurmayları genel merkezde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak olan MKYK toplantısı öncesinde kurul üyeleri, parti genel merkezine geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak olan MKYK toplantısı öncesinde kurul üyeleri, parti genel merkezine geldi.

AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin toplantıya ve gündeme ilişkin sorularına cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "AK Parti için yeni bir dönem. Yeni dönemin partimiz, milletimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kurucu liderimiz ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar partimizin genel başkanlığına başlaması inşallah hem AK Parti için hem de milletimiz için yeni ufuklar açar, yeni, güzel gelişmelere ve çalışmalara vesile olur" dedi.

"CHP'den bir öneri yükseldi, 'PYD, PKK ile arasına mesafe koyarsa diyalog kurulabilir', şeklinde. Bu öneriyi nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna cevap veren Mehdi Eker, "PYD ve PKK bir birinden ayrılmaz bir bütündür. Dünya alem biliyor ki; PYD. PKK'nın Suriye toprakları içinde faaliyet gösteren bir terör örgütüdür. CHP bunu hala öğrenmemişse onu da milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrasında partili cumhurbaşkanı sisteminin hayata geçtiğini belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, "MKYK'da MYK seçimi gerçekleşecek. Yarın grup toplantısında uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile konuşacak" şeklinde konuştu.

(Derya Yetim - Cem Geçim - Fatih Erdoğan /İHA)