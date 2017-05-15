'AK Parti'nin içine nifak sokmak için...'

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 'Adalet ve Kalkınma Partisinin içine nifak sokmak için insanları 'şucu' veya 'bucu' şeklinde ayırmak alçaklıktır, rezilliktir' dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Adalet ve Kalkınma Partisinin içine nifak sokmak için insanları 'şucu' veya 'bucu' şeklinde ayırmak alçaklıktır, rezilliktir" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı ve AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı mensuplarına seçimde gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mustafa Şahin, 16 Nisan referandumundan önce büyük bir özveri gösteren Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra yeni bir döneme girdiğini aktardı. AK Parti kurulduğundan beri çeşitli vesayet odaklarının başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine sürekli engellemeler yaptığını söyleyen Şahin, "Sürekli önümüz kesilmeye çalışıldı. Parti kurulur kurulmaz bu ülkedeki vesayetçi yapı AK Parti kadrolarının iş başına gelmemesi için elinden geleni yaptı ama hamd olsun bu engellilerin hepsini milletimizin sayesinde aştık ve bu ülkeye en güzel hizmetleri yaptık. AK Parti döneminde yapılan hizmetler cumhuriyet tarihinde yok, bunu herkes çok iyi biliyor. Bütün engellemelere rağmen biz sonuna kadar bu davanın savunucusu olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"BİZİM BUNLARA KARNIMIZ TOK"

Şahin, bazı kişilerin çeşitli platformlarda AK Parti içerisine nifak tohumları ekmeye çalıştığını belirterek, "Bazı alçaklar bizi dağıtmak ve bölmek için; 'Yok efendim bunlar Davutoğlu'cuydu, bunlar Yıldırım'cıydı, yok şunlar Erdoğan'cıydı, bunlar Abdullah Gül'cüydü' şeklinde iftiralar atıyorlar ve karalama kampanyaları yürütüyorlar. Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz. Adalet ve Kalkınma Partisinin içine nifak sokmak için insanları 'şucu' veya 'bucu' şeklinde ayırmak alçaklıktır, rezilliktir. Bizim için Abdullah Gül ve Davutoğlu da, Yıldırım da, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan da gözümüzde bir değerdir. Buna kimsenin kem gözle bakmaya gücü yetmez. Bizim bunlara karnımız tok. Bunu diğer partilerde yaparlar ama AK Parti'ye yönelik bunu yapamazlar. Bizim başımızda dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan oldukça biz bu tür şeylere imkan vermeyiz. Biz işimize bakarız, bundan sonra da bakmaya devam edeceğiz ve inşallah hep birlikte daha güzel şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

(Barış Türel / İHA)