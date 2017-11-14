14.11.2017 14:20 AK Parti'nin Grup yönetimi belli oldu

AK Parti Grubu, Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanında değişikliğe gitmedi. AK Parti Grubu, Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanında değişikliğe gitmedi.

AK Parti, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında grup toplantısını yaptı. Ardından ise kapalı grup toplantısına geçildi. Bu bölümde TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Yönetimi belli oldu. Buna göre TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşenur Bahçekapılı görevine devam ediyor.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, yeni dönemde de Grup Başkanvekili olarak görevlerini sürdürecek.

(Enise Vural / İHA)

