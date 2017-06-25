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'AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır'
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'AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti'in ana omurgası sapasağlam ayaktadır. Nefesi kesilenler, soluğu yetmeyenler niçin siyaset yaptığını unutanlar oldu. Makam sarhoşu olanlar oldu, her adımı meşakkatlere dolu bu imtihanın hakkını veremeyenler oldu. Bugün onların hiçbiri aramızda yok' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'in ana omurgası sapasağlam ayaktadır. Nefesi kesilenler, soluğu yetmeyenler niçin siyaset yaptığını unutanlar oldu. Makam sarhoşu olanlar oldu, her adımı meşakkatlere dolu bu imtihanın hakkını veremeyenler oldu. Bugün onların hiçbiri aramızda yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde kritik dönemden geçtiklerini söyleyerek, "Bizlere çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Manşetlerle çarpışa çarpışa, partimiz kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık. Bu yola sadece başımızı değil bedenimizi, vücudumuzu, bütün ruhumuzu koyduk. Nefesi kesilenler, soluğu yetmeyenler niçin siyaset yaptığını unutanlar oldu. Makam sarhoşu olanlar oldu, her adımı meşakkatlere dolu bu imtihanın hakkını veremeyenler oldu. Bugün onların hiçbiri aramızda yok. Şayet bir şekilde kendilerini gizleyerek hala etrafta dolaşanlar varsa onların da hesaplarının görüleceği günler yakındır. AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır. Benim bu anlamlı bayram gününde sizlerle ricam şudur. Tüm yakınlarının ziyaret edin tüm konu komşu ziyaret edin. Bayram mesajınızı onlara iletin. Biz dostları attıracağız düşmanları da azaltacağız bunun gayreti içerisinde olalım" dedi.

"KONGRELER SİLSİLESİ İÇEREN ÇALIŞMALAR BAŞLATACAĞIM"
Bayramdan sonra kongreler silsilesi içeren çalışmalar başlatacağınızı belirten Erdoğan, "Teşkilat başkanlığımız hazırlığını yapıyor bayramdan sonra gerek iller gerek ilçeler bütün buralara bir kongrelere silsilesi içeren çalışmalar başlatacağım. Bu yıl sonuna kadar ocak-şubat buraya kadar bu çalışmaları hızla tamamı metal yorgunluğu giderek çok daha 2019 martına 2019 kasımına hazırlanalım arkadan bir de olağan büyük kongremiz geliyor. Bunu da yapacağız. Bu dayanışmamız bu birlikteliğimiz birçok yerlere farklı bir mesaj olacaktır. Kime birbirinden ne gücenerek ne gocunacak güçlü bir teşkilat olmadıktan sonra zafere ulaşmak da kolay olmayacaktır. Ana kademe de kadın kollarında gençlik kollarında yapacağız. Hepsinde gerçekleştireceğiz. 2019 yerel seçimleri inşallah 2019 parlamento seçimleri inşallah bunu çok daha seviyeye yükselteceğiz. AK Parti bu ülkede ilklerin partisidir olmaya da devam edecektir. Hele hele FETÖ terör örgütü nerede bildiğin bulduğunu FETÖ mensubu varsa bunu bizlere muhakkak bildirecekseniz bildirmiyorsanız sorumlusunu bu milleti ümmeti parçalamaya çalışanlara bunun hesabını soracağız. Amerika bunu niye vermiyoruz bundan bir şey anlamanız lazım. Bulacaksınız araştıracağız inceleyeceğiz hukuk içerisinde yapacağız. Ofislerimizin parti binalarımızın konforunda siyaset yapma kolaycılığına kapılmadık. Birileri gibi fil dişi kulelere kendimizi hapsetmedik. Milletimiz ile bağımızı irtibatımızı hiç koparmadık. Şahsi ikbal kaygısı ile değil sadece ve sadece ülkeye hizmet için siyaset yaptık. Makamların geçici olduğunu, baki olanın geride boş bir sada bırakmak olduğunu meselenin hayır ile saygı ile tahsim ile anılmak olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmadık. Ne için siyaset yaptıklarını unutanlar oldu" ifadelerini kaydetti.
Erdoğan sözlerine, Abdurrahim Karakoç'un Bayramlar Bayram Olsun şiirini okuyarak son verdi.
(Doğancan Cesur/İHA)

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