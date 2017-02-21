AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi izlenecek yol haritası belirlenecek. Başbakan Yıldırım'ın, parti genel merkezinde MYK toplantısı öncesi İzmir milletvekilleri ile de toplantı yaptığı öğrenildi.

(Enise Vural/İHA)