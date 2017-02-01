01.02.2017 16:17 AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa süreci başta olmak üzere bu kapsamda yapılacak istişare ve çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar ve bölgedeki gelişmelerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

(Enise Vural / İHA)

