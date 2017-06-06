AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplantı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti genel merkezinde ilk kez toplandı. MKYK toplantısı sonrası, Erdoğan'ın A takımında yer alan isimler belli olmuştu. O isimlerle ilk toplantı, Erdoğan başkanlığında bugünkü toplantıyla yapılmış olacak. Kurulun gündeminde, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasına ilişkin süreç olacak. İl ve ilçe kongreleri başta olmak üzere saha içi çalışmaların tüm detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Terörle mücadele, referandum sonrası sürece bağlı olarak izlenecek yol haritası ve 2019 seçimleri öncesi hazırlıklar da ele alınacak diğer başlıklar olacak.

Erdoğan, MYK toplantısı sonrası ise büyükelçilere iftar verecek.

(Enise Vural / İHA)