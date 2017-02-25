AK Parti MKYK Toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı. (Enise Vural / İHA)
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