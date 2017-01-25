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AK Parti MKYK toplandı
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AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasanın halka anlatılması çerçevesinde izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasanın halka anlatılması çerçevesinde izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından izlenecek sürece ilişkin detaylandırmalar yapılacak. Partinin bölgelerde yapacağı faaliyetler ve parti teşkilatlarının yeni anayasanın anlatılması noktasında takip edeceği strateji bugünkü toplantıda ele alınacak. Başbakan Yıldırım da bu süreçte meydanlara inecek ve yeni anayasaya neden 'evet' denilmesi gerektiğine dair halka bilgi verecek. Tüm bu süreçler öncesi Başbakan Yıldırım, parti kurullarıyla değerlendirmelerde bulunuyor. İstişare yoluyla, izlenmesi gereken politika, strateji ve nitelikler belirleniyor. Sürecin halka anlatılması noktasında takip edilecek yol büyük önem taşıyor. Partinin kurucu lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu süreçte sahalara inerek halka nüfuz etmeye devam edeceği biliniyor.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDESİ "YENİ ANAYASA"
Toplantının bu kapsamda ana gündem maddesinin "yeni anayasa" olması bekleniyor. Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde gün boyu toplantılar yaptı. Teşkilatla değerlendirmelerde bulunuldu, gün boyu yeni anayasaya ilişkin sunumlar yapıldı. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KANUNUN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YURTDIŞI ZİYARETİNİN ARDINDAN ONAYLANMASI BEKLENİYOR
Öte yandan, Başbakan Yıldırım bugünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında, 'yeni anayasa kanununun Cumhurbaşkanına sunulduğunu' açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri sonrası kanunun onaylanması bekleniyor. Onayın ardından, 60 günlük süre başlayacak ve YSK bu hafta içinde muhtemel bir şekilde referandumun tarihini kamuoyuna duyuracak. Kamuoyuna tarihin duyurulmasının ardından süreç hız kesmeden devam etmiş olacak.
(Enise Vural/İHA)


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