AK Parti MKYK sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantı, 5 saat 25 dakika sürdü. (Enise Vural / İHA)
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