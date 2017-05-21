AK Parti MKYK'sına 19 yeni isim girerken, 19 isim liste dışı kaldı

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımı belli oldu. 50 kişiden oluşan Merkez Karar Yönetim Kurulu'na 19 yeni isim girerken, 19 isim de liste dışı kaldı.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımı belli oldu. 50 kişiden oluşan Merkez Karar Yönetim Kurulu'na 19 yeni isim girerken, 19 isim de liste dışı kaldı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'ya 19 yeni isim girerken, 19 isim ise liste dışı kaldı. MKYK'da yer alan isimler şöyle:

"Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumesye Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zeyid Aslan ve Zeynep Alkış."

MKYK'ya yeni giren isimler ise şöyle:

"Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mehmet Emin Yılmaz, Mahir Ünal, Recep Uncuoğlu, Rumeyse Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Hacı Ahmet Özdemir, Zelkif Kazdal."



MKYK'DA OLMAYAN İSİMLER

"Ayhan Ogan, Ayşe Sula Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Mehmet Müezzioğlu, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mahmut Kaçar, Yelda Erol Gökcan, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Şaban Dişli, Yasin Aktay, Yaşar Karayel, Veysi Kaynak."

Merkez Karar Yönetim Kurulu'na 19 yeni isim girerken, 19 isim de liste dışı kaldı. Listede iş adamı Ethem Sancak da yer aldı. MKYK'ya yeni giren isimler arasında Dolmabahçe mutabakatı sürecinde yer alan dönemin Grup Başkanvekili Mahir Ünal da yer aldı. Aynı sürecin yürütücülerinden dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala da MKYK'da yer alan isimlerden.

Merkez Disiplin Kurulu'nda yer alan isimler ise şöyle:

"Ali Özkaya, Hüseyin Özbakır, Ayhan Sefer Üstün, Serkan Bayram, Kerem Ali Sürekli, Murat Alparslan, Murat Göktürk, Taha Ayhan, Sabri Öztürk, Serap Yahşi Yaşar, Zeynep Yıldız."

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'nda Aziz Babuşçu, Vedat Bilgin ve Şamil Tayyar yer alırken; Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nda Ahmet Cemil Tunç, Mustafa Ünal, Halide İncekara, Güldal Akşit, Nihat Eri yer aldı.

(Enise Vural / İHA)