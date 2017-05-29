AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı.

