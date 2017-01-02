02.01.2017 12:54 AK Parti Merkez ilçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Karabük Merkez İlçe Danışma Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleşti. AK Parti Karabük Merkez İlçe Danışma Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleşti.



Karabük Öğretmen evinde düzenlenen toplantıya AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Kaya, belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri, 25. dönem Ak Parti milletvekili aday adayı ve işadamı Sedat Namal, mahalle ve köy başkanları katıldı.



Toplantıda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kaya, AK parti teşkilatlarında ben değil biz duygusunun haklim olduğuna dikkat çekti.



Modern insanın yakasına yapışmış en büyük hastalıklardan birinin kibir olduğunu ifade eden Kaya, " Hep kendini üstün görme,çok önemli sanma,hep insanlardan farklı ve özel görme bir hastalık gibi insanların ruhunu kemirir. AK parti siyaseti her şeyden önce bir terbiye ve ruh siyasetidir. Bu terbiye de tevazu vardır. Bu terbiye milletin içinde , milletin ferdi olduğunu asla unutmadan ve bu milleti millet yapan manevi dinamiklere bağlı kalarak , siyaseti bir ahlak ve irfan zemininde yürütmek vardır.bu terbiyede fakir sofralarından süzülen erdem ve kanaatin , inancın ve ahlakın donanımı vardır. Bu terbiyede lükse, israfa,gösterişe,şımarıklığa ve kibire itiraz edip; paylaşmada ,kardeşlikte, yardımlaşma ve dayanışma vardır" dedi.



Geride kalan 2016 yılının Türkiye açısından zor ve sıkıntılı geçtiğini ifade eden Başkan Kaya, "Bildiğiniz gibi ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı böyle darbeler ve darbe girişimleri olmuştur. Partimiz 2002 yılından beri çeşitli darbe girişimleri ,kapatma davaları yaşamıştır.15 temmuzda da gördük ki tankla tüfekle darbe olmuyor. Asıl olan davadır. Dava da büyüktür. Davalar fedakar ruhlu, ahlaklı, erdemli insanların omuzlarında kemale ulaşır. AK partili insan her şeyden önce bir hizmet insanıdır. İhtiyaç sahibi herkese gücü yettiğince yardımcı olur. Mazlumu korumayı, aç olanı doyurmayı, zalimin zulmüne mani olmayı bir insanlık görevi bilir ve gereğince hareket ederek bu doğrultuda hizmet eder. Sizler partiye gönül vererek, siyaset yaparak dünyanın en güzel ve en kıymetli işini yapıyorsunuz, sizler kendi sıkıntılarınızı ve dertlerinizi unutarak başkalarına merhem olmaya çalışıyorsunuz. Dünyada bundan daha kıymetli ne olabilir?" ifadesinde bulundu.

