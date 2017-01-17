17.01.2017 15:18 AK Parti'li vekillerle yemekte bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, anayasa değişiklik teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde gösterdikleri performans dolayısıyla vekillere teşekkür etti. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, anayasa değişiklik teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde gösterdikleri performans dolayısıyla vekillere teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekilleriyle parti genel merkezinde öğle yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, milletvekillerine anayasa değişiklik teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür etti.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde birinci tur tamamlandı, ikinci tur oylama ve görüşmeler ise Çarşamba günü başlayacak. Milletvekilleri, teklif üzerinde görüşlerini beyan ettikten sonra teklif tekrardan oylamaya sunulacak ve tümü üzerinde oylama yapılacak.

(Enise Vural / İHA)

