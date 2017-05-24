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AK Parti'li vekillerden yeni dönem değerlendirmesi
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AK Parti'li vekillerden yeni dönem değerlendirmesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kabine değişikliğine ilişkin, 'İnşallah önümüzdeki meseleleri hızlı bir şekilde çözüp, tam hazırlıklı bir şekilde 2019'a girmemiz gerekiyor' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kabine değişikliğine ilişkin, "İnşallah önümüzdeki meseleleri hızlı bir şekilde çözüp, tam hazırlıklı bir şekilde 2019'a girmemiz gerekiyor" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve AK Parti milletvekilleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti Grup Başkanı seçilmesinin ardından TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Çelik, Yıldırım'ın AK Parti Grup Başkanı olmasına ilişkin, "Referandum sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı söz konusuydu. O süreç tamamlandı. Grup başkanı olarak Başbakanımızı ittifakla bugün seçtik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Çelik, kabinede revizyon beklentisiyle ilgili olarak da, "Seçime bir yıllık bir süre var. Bu bir yıllık sürede yapılması gerekenler hızla yapılmaya çalışılıyor. Gerek partide MYK'nın oluşması, gerek Bakanlar Kurulu çerçevesinde yeni kararlar ve yeni görevlendirmeler olacaktır. İnşallah önümüzdeki meseleleri hızlı bir şekilde çözüp, 2019'a tam hazırlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Kısa süre içinde bitmesi gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE BİR DAHA KOALİSYONLARLA UĞRAŞMAYACAK"
AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise, "Milletimizin verdiği destekle anayasa değişikliği gerçekleşti. Kurucu genel başkanımız da partimizin başına döndü. İnşallah yeni atılım dönemi olarak ilan ettiğimiz bu dönemde yeni projelerle, reformlarla, demokrasimize yeni adımlarla 15 yıldır verdiğimiz hizmetler artarak devam edecek. Bu değişikliğin mimarı milletimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Başbakanımız hiçbir zaman makamıyla değişmeyen bir kişilik. Büyük bir performans gösterdi. Bu sistemdeki en büyük değişiklik cumhurbaşkanlığı sistemi ile başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Grup başkanı olarak seçildi. Bu dönemde Meclisimiz için hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Ilıcalı, Erzurumspor'a da başarılar diledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem de, yeni dönemde istikrarın önemine dikkat çekti. Erdem, "Türkiye bir daha koalisyonlarla uğraşmayacak. Türkiye işine bakacaktır, bu da güçlü hükümet, güçlü Türkiye demektir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin geleceği daha aydınlık olacaktır" diye konuştu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise, Türkiye'yi nasıl bir dönemin beklediğine ilişkin soruya, "Bugün Sayın Başbakanımız grup başkanı olarak seçildi. Grup başkanı olarak kendisiyle daha sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönemde görev yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Kongreler sonrası revizyonların olması tabiidir. Bunu bekleyip göreceğiz. Yeni gelen arkadaşlarımız da görevlerini layıkıyla yapacaklardır" ifadelerini kullandı.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

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