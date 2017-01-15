15.01.2017 17:26 AK Parti'li vekile yumruk atan vekilden komik savunma

TBMM'de anayasa görüşmeleri sırasında AK Parti Milletvekili Fatih Şahin'e yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, olayın nefsi müdafaa olduğunu iddia etti. TBMM'de anayasa görüşmeleri sırasında AK Parti Milletvekili Fatih Şahin'e yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, olayın nefsi müdafaa olduğunu iddia etti.

Memleketi Antalya'da basın toplantısı düzenleyen CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, parti binasında alkışlarla karşılandı. Gazetecilerin sorusu üzerine yumruk atma olayını değerlendiren Kara, "Meclis'te yaşanan bu talihsiz olaylarda bütün mücadelemizi verirken yasamada hukukun üstünlüğünü savunurken Meclis'in iç tüzüğünün verdiği kuralları uygularken demokratik ortamda bu mücadelemizi sürdürürken bizlere saldırıldı ki orada daha önce bir milletvekili düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti. Bu vekili arkadaşlarımız ve yoldaşlarımız kurtardı. Bizlere, milletvekillerimize bardak fırlatan birisiydi. Ben can havliyle bir yumruk atmışım. Bizim yaptığımız bir nefsi müdafaadır. Bütün Antalya, Türkiye biliyor ki halkın doktoru Niyazi Nefi Kara asla birini incitmez, ömrünü hayatını insanların gülümsemesi, acılarının dinmesi için harcamıştır. Bize saldırı varsa, cumhuriyete saldırı varsa, demokrasiye saldırı varsa göğsümüzü siper ederiz yumruğumuzu da sıkarız. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar da veririz" dedi.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)

