AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti kulislerinde referandumda 'yüzde 55 artı' seviyesinde evet beklendiğini yazdı.

Dünkü AK Parti grup toplantısını takip eden Selvi, edindiği kulis bilgileri bugün köşesinde aktardı. İktidar partisinin referanuma kilitlendiğini belirten yazar, AK Parti'den yanısayan havayı böyle duyurdu:

BUNDAN SONRA 'EVET' OYLARINDA ARTIŞ BAŞLAYACAK

"AK Partililerin beklentisi bundan sonra evet oylarının tırmanışa geçeceği yönünde. “Hayır bloku oluştu, ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaştı. Bundan sonra evet oylarında artış başlayacak. Çünkü kararsızların içinde en fazla geçmişte AK Parti'ye oy vermiş olan kesimler yer alıyor” deniliyor.

EN SÜYÜK UMUT ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleri moralleri yükseltmiş. Cumhurbaşkanı 16 Nisan'a kadar 30 ile gidecek. Ancak, Erdoğan'ın bu sayıyı ikiye katlayıp en az 60 ile gitmesi bekleniyor. Referandumda AK Parti'nin en büyük umudu, Cumhurbaşkanı Erdoğan.

YÜZDE 55 ARTI

AK Parti referandumdan ne bekliyor? 16 Nisan'dan sonra taşların yerli yerine oturabilmesi için anlamlı bir evet oyuna ihtiyaç olduğu görüşündeler. Anayasa değişikliğinin ucu ucuna değişmesinin 2019'a kadar olan süreç açısından yeterli olmayacağı görüşündeler. O nedenle, ‘Yüzde 55 artı' seviyesinde anlamlı bir evet bekliyorlar."