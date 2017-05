Ak Parti kongresi Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kongresinde Ankara Arena'yı dolduran on binlere ve TV başında izleyen milyonlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi kongrede çok önemli mesajlar vererek "Tayyip Erdoğan'ın milletinin hayrına olmayan bir icraatını bir sözünü duyarsanız, bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir. Ben de sizden helallik istiyorum'' dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

81 İLDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Bu vuslat kongresi için 81 vilayetimizden salonumuzu teşrif eden tüm kardeşlerime Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Yurt dışından teşrif ederek bu mutlu günümüzü bizlerle paylaşan misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum.

AHİRETE İRTİHAL ETMİŞ OLANLARA RAHMET DİLİYORUM

Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti teşkilatında görev almış genel başkanlarımıza, kurucularımıza, MKYK üyelerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize, köy ve mahalle temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize burada ifade edemediğim tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, her birini ayrı ayrı selamlıyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor, hatıralarını hürmetle yad ediyorum.

AK PARTİ ÜLKEMİZLE, MİLLETİMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR PARTİDİR

Hanım kardeşlerim, ilk günden beri sizlerle beraber yol yürüyor olmanın memnuniyetiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Gençler, siyasete gençlik kollarında başlamış bir kişi olarak sizlerin emeğinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçilme yaşını 18'e düşürürken laf olsun, kağıt üzerinde kalsın diye yapmadık. Her seçimde, her kademede gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hareketin başlangıcından bugüne kadar elde ettiği tüm başarılarda hanımlarımız ve gençlerimizin büyük başarıları var. AK Parti yolu da, kaderi de, ülkemizle ve milletimizle bütünleşmiş bir partidir.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜ TAKDİRİ MİLLETİMİZ HAK EDİYOR

Ter döken, fedakarlık yapan herkese buradan minnet borcumuz vardır. Kahraman askerlerimize teşekkür ediyorum. Mahallemizin güvenliğinden küresel suç faaliyetlerine kadar geniş bir alanda huzurumuz için görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Terör örgütleriyle mücadelemize önemli katkı sağlayan güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum. Hangi kurumda, konumda, nerede görev yaparsa yapsın, ülkemizin, milletimizin büyümesi kalkınması, hedeflerine ulaşması için emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü, en büyük şükranı, en büyük takdiri 80 milyonun tamamıyla milletimiz hak ediyor.

HEPSİNİ HÜRMETLE YAD EDİYORUM

En zor zamanımızda yanımızda yer aldığı için milletimin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ı geride bıraktık. Gençliğin dinamizmiyle geleceği buluşturduk. 8 gün sonra İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümüne ulaşacağız. Bu vesile ile Süleyman Şah'tan Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Gazi Mustafa Kemal'e kadar abide isimleri rahmetle, hürmetle yad ediyorum.

BUGÜN BESMELE ÇEKEREK YENİ BİR GÜN BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ

Bundan yaklaşık 3 yıl önce 27 Ağustos 2014'te yine bu salonda sizlere her bitiş yeni bir başlangıçtır diyerek helalleşerek ayrılmıştık. Hatırlayın o günü, tabii bu sadece hukuki bir ayrılıktı, gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de hep tek yürek, tek kalp olarak yaşadık. İşte şimdi de tam 998 gün sonra yine aynı salonda evet nerede kalmıştık diyerek yeniden bir aradayız. Cumhurbaşkanlığa ayrılırken bunun bir hatime değil bir Fatiha olduğunu söylemiştik. Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor Fatihamızı okuyor daha çok çalışmak üzere yeni bir başlangıç yapıyoruz.

MİLLETİN DUDAKLARINDAN DÖKÜLEN DUALARA DEĞER VERDİK

16 yıl önce çıktığımız kutlu yılda sadece Rabbimizden yardım, milletimizden destek talep ettik. Milletimizin dudaklarından dökülen hayır dualarına en az sandıktan kullandığı oy kadar değer verdiğimiz için güçlenerek, büyüyerek bugünlere geldik. Gönül kazanmayı oy kazanmaktan önemli gördüğümüz için onca saldırıya rağmen dimdik ayakta durabildik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sıkı sıkıya sarıldığımız için tüm zor zamanlarımızda milletimizi yanımızda bulduk. Bu ülkede güvenlik kaygılarıyla demokrasi taleplerinin aynı anda karşılanabileceğini gösterebildiğimiz için tek parti olabildik. Kentinden köyüne, en mütena semtinden en mütevazı köşesine kadar ülkemizin tamamına hizmet ettik. Hangi il olursa olsun ulaştık, ayrımcılık yapmadık. Hepsine hizmet götürdük. Bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz.

HALA AK PARTİ NEDİR DİYE SORARLARSA İŞTE BUDUR

Herkesi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Türkiye'nin gücünün ve imkanlarının kendi vatandaşlarıyla birlikte dünyanın her yanındaki mazlumlara kucak açtığımız için nereye gitsek muhabbetle karşılanıyoruz. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış Türkiye idealinin kültürümüze, geçmişimize sahip çıkmakla olduğuna inandık. 16 yıl sonra hala AK Parti nedir diye soranlar varsa AK Parti işte budur. Büyük kongrelerimiz hasret giderme, parti organlarında görev alacak arkadaşlarımızı belirlemenin yanında muhasebe ve murakabe yapmanın da vesilesidir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar 188 ay geçti.

O DÖNEMDEKİ EKMEK, GAZYAĞI, BENZİN KUYRUKLARINI HATIRLAYIN

AK Parti'yi kurarken isminden ve programından başlayarak partimizi her şeyiyle milletimize hizmetkâr olacak anlayışla dizayn ettik. Kuruluşu tepeden tabana doğru değil tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. AK Parti milletin partisidir diyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 16 yılda milletimizin emanetinin hakkını vermenin gayreti içinde olduk. Normal demokratik düzen içinde faaliyete başlamasından 16 ay gibi kısa bir süre sonra çok güçlü bir şekilde iktidara gelen dünyada pek az bir örnek vardır. Milletimizin AK Parti'yi kısa sürede, güçlü bir şekilde sahiplenmesinin sebebini bizden önceki dönemlerde yaşanan hadiselere baktığımızda daha kolay anlayabiliriz. 1990'lı yıllarda ülkemizin demokrasisi, ekonomisi üzerinde oluşturulan o yıkıcı tahribatlar yol açmıştı. Üst üste yaşadığımız krizler sebebiyle ekonomimiz batmıştı. Benzin kuyruklarını, gazyağı, yağ, ekmek kuyruklarını hatırlayın.

MİLLETİMİZ DEVLETİNİN VESAYETE DEĞİL KENDİSİNE HİZMET EDİLMESİNİ İSTİYORDU

28 Şubat müdahalesinde demokrasimiz ağır yaralar aldı. Vesayetin kıskacındaki siyasi partilerin milli iradeyle irtibatları neredeyse tamamen kesilmişti. Devletle siyaset, siyasetle ahlâk arasındaki ilişki kirlenmişti. Bu yüzden milletimiz istikrar, güven, huzur istiyordu. Milletimiz inancından kıyafetine, dininden meşrebine her konuda özgürlük, hizmet, yatırım istiyordu. Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul'u hatırlayın. Hava kirliliğinden, susuzluğa mahkum olmuş İstanbul'u hatırlayın. Bunların çilesini yaşayanlar iyi bilir. Milletimizin yarınından kaygı duymak değil geleceğinden emin olmak istiyordu. Devletinin vesayet güçlerine değil kendisine hizmet edilmesini istiyordu.

İSTERSE CANIMIZA KAST ETSİNLER YİNE...

Kerameti hiçbir zaman kendimizde görmedik.Dönen dönsün biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. İster Meclis'e sokmasınlar, partimizi kapatmaya çalışsınlar, isterseler sokakları yakıp yıksınlar, isterlerse 15 Temmuz gibi canımıza kastetsinler. Biz bu yoldan dönmeyiz. Allah'a bir tek can borcumuz var.

Hak olan yoldan sapmadan yolumuza devam edeceğiz. En sadık yarimizin toprak olduğunu unutmadık, ihanet noktasına hiç düşmedik.

"ERDOĞAN'IN MİLLETİN HAYRINA OLMAYAN BİR SÖZÜNÜ DUYARSANIZ..."

"Tayyip Erdoğan'ın milletinin hayrına olmayan bir icraatını bir sözünü duyarsanız, bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir. Ben de sizden helallik istiyorum.

BABAMIN OĞLU OLSUN YANLIŞI VARSA KARŞISINDA YER ALIRIM

Rabbim'in yardımıyla 40 yıllık siyasi hayatımızda inancımıza ve milletimize ihanet noktasına düşmedik. Hatalarımız elbette olmamıştır ama ihanetimiz asla vaki değildir. Türkiye'nin FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini, bölgesindeki envai çeşit güçlerle mücadelesini bu anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. Bizim kimseye karşı kişisel bir husumetimiz asla yoktur. Ama bu milletin hakkının, hukukunun yenilmesine asla rıza gösteremeyiz. Kendi ülkesine, kendi milletine karşı ihanet içine girer kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gereğini yerine getirmek milletimize karşı sorumluluğumuzun icabıdır. İsterse babamın oğlu olsun, kimin yanlışı varsa karşısında yer alırım. Kimseye husumetimiz olmadığı gibi diyet borcumuz da bulunmamaktadır.

FETÖ İLE MÜCADELE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KARARLILIKLA SÜRECEK

Örgütün mensubunu tanıyanlar çok iyi bilir ki, 15 Temmuz'a rağmen bu yapı içindekilerde samimi bir pişmanlık hissi yoktur. Kamudan yapılan ihraçlar, gözaltılar, soruşturmalar, tutuklamalar birer mecburiyettir. Türk Milleti'nin bu örgütünün bir başka ihanet teşebbüsüne daha tahammülü yoktur. Bu mücadele güçlü yürütülmezse ülkemiz çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. Avukatlar aracılığıyla yürütülen gizli pazarlıklar, itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadelenin maşeri vicdana halel getirmeyecek yöntemlerle sürdürülmesi şarttır. Önümüzdeki dönemde çok daha kararlı bir mücadele yürütülmesini temin edeceğiz. Dünyanın 160 ülkesinde eğitim, yardımlar istismar edilerek aynen nasıl ülkemizde devletin kurumlarına sızdıysalar oralarda da o ülkenin kurumlarına sızıyorlar. Nasıl o ülkelerin ileri gelenlerin çocuklarını da ele almak suretiyle. Onlara enteresan şeyler aşılayarak ve söyledikleri nedir? Kainatın imamı kim? FETÖ...

KÜRT KARDEŞLERİM KENDİSİ İÇİN FEDAKARLIK YAPANIN DEVLET OLDUĞUNU GÖRMÜŞTÜR

Pensilvanya'da bu şahıs niçin orada yaşıyor hiç soruyor muyuz? Güney Doğumuz da uzun zamandır yaşanan sıkıntılarımızı çözmek için attığımız adımlara samimi karşılık verenlere sevgimiz ne kadar derinse uzattığımız eli ısıranlara tepkimiz o kadar da sert olmuştur. 2015 yılındaki çukur eylemlerinin üstesinden bölge halkının desteğiyle gelebilmemizde yaşadığımız tecrübenin çok büyük katkısının olduğuna inanıyorum. Binbir vaat ve yalanla yanına çekmeye çalışılan Kürt kardeşlerim kendisi için fedakarlık yapanın örgüt değil devleti olduğunu bu dönemde açıkça görmüştür. Kendilerine demokratik zeminlerde her türlü imkan tanındığı halde iradelerini örgüte teslim edenlerin esamesi artık hiçbir yerde okunmuyor.

BU MİLLETİN NELER YAPACAĞINI MERAK EDENLER TARİHE BAKSIN

Türkiye terör prangasından kurtulmak için emin adımlarla ilerlemektedir. İnlerine gireceğiz dedik, şu anda inlerine girdik, giriyoruz. Ülkemin sınırları içinde Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de 65'i aşkın mağaralara girildi. Bu mağaralardan neredeyse 600'i aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Silahlar ifade edemeyeceğim kadar yüklü. Buralara kadar bunlar nasıl girdiler? İşte şimdi bundan sonraki süreç tamamıyla bunları yok etme sürecidir.

Çekinmeden, yılmadan, asker, polis, güvenlik korucularımızla şimdi bu hayata geçiyor. Güney sınırları boyunca terör oluşumu organize etmeye çalışanlar bu milletin istiklali ve istikbali için neler yapabileceğini görmek istiyorlarsa dönüp tarihe baksınlar, 15 Temmuz'da kalksınlar. İfademizi anlamayanlara karşı meramımızı er meydanında ifade etmekten başka çaremiz kalmıyor demektir. Namert kaçar, mert döğüşür.