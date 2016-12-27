27.12.2016 16:17 AK Parti Kadın Kolları üyelerinden İl Emniyet Müdürlüğüne başsağlığı ziyareti

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları üyeleri, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti. AK Parti Eskişehir Kadın Kolları üyeleri, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.



AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Ceyda Akşen'in de katıldığı ziyarette, İstanbul'da yaşanan hain saldırıda şehit olan polisler için başsağlığında bulunuldu.



İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, ziyaret ve taziye dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, kadın kolları üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

