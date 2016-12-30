30.12.2016 15:13 AK Parti Kadın Kolları Samsat İlçesinde öğrencilere yardımda bulundu

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Samsat ilçesinde öğrencilere giyim yardımında bulunuldu. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Samsat ilçesinde öğrencilere giyim yardımında bulunuldu.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş beraberinde yönetim kurulu üyeleri Samsat İlçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem, AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanı Zeynep Bozaner'i ziyaret eden Perihan Gümüş ve beraberindekiler bazı öğrencilere de giyim yardımında bulundu.



Gezi ve çalışmalar hakkında bir açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, seçim veya referandum beklemeden çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, AK Parti teşkilatlarının sürekli halkın içerisinde olduğunu ifade etti.



Başkan Gümüş, "Bizler bütün yönetim ve hatta üyelerimizle birlikte sürekli faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sürekli halkın içindeyiz. Siyaseti halk için ve halkla birlikte yapıyoruz. Zaten farkımız budur. Seçim veya referandum gibi zamanlarda halktan destek bekleyen bir anlayış içerisinde değiliz. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın izinden, halkımızın huzur ve refahı için günün her saatinde görev başındayız. Bu günde Samsat ilçemizi ziyaret ederek ilgililerden bilgiler aldık, partililerimizle görüşmelerde bulunduk. Bu arada göreve yeni başlayan İlçe Kaymakamına hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl genelinde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

