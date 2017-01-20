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AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırı
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen lav silahlı saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da teröristlerin hedefi oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, iki saldırının da DHKP-C tarafından yapıldığına dair ciddi bulgular olduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen lav silahlı saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da teröristlerin hedefi oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, iki saldırının da DHKP-C tarafından yapıldığına dair ciddi bulgular olduğunu söyledi.
AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
İncelmelerin ardından Vali Şahin herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı. Ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci basın mensuplarına açıklama yaptı. Lav silahı ile bir saldırı düzenlendiğini açıklayan Temurci, "Bu akşam Ak Parti İstanbul İl Başkanlığımız alçakça bir terör eylemine maruz kalmıştır. 21.20 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden Lav silahı ile il başkanlığımızın 3'üncü katına ateş açıldı. Lav silahı camları kırarak duvara saplandı. Hamdolsun lav silahı duvarda patlamadı. Emniyet güçlerimiz kısa sürede il başkanlığına intikal ettiler. Yaklaşık 10 dakika önce de patlamayan roket duvardan çıkarıldı. Binada ufak tefek tahribat var" dedi.

"EN KISA SÜREDE TÜRKİYE'DE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Saldırı anında sağlık komisyonun bir toplantısı olduğunu aktaran Temurci, "Herhangi bir yaralımız yok. Aynı şekilde İl emniyet müdürlüğüne de benzer bir saldırı düzenlendi. Terör örgütü DHKP/C olduğuna yönelik bulgular var. Biz hep burada olmaya devam edeceğiz. Nerede kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. En kısa sürede Türkiye'de terörün kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

"İKİ SALDIRININ DA DHKP-C TARAFINDAN YAPILDIĞINA DAİR CİDDİ BULGULAR VAR"
Temurci basın mensuplarının soruları üzerine ise, "Saldırganların 2 kişi olduğu tahmin ediliyor. Emniyetimiz yoğun bir çaba içerisinde aramalarını sürdürüyor. FETÖ bırakıyor, PKK başlıyor, PKK bırakıyor, DHKP-C başlıyor. Bunlar hep aynı yerlerden emir alan malum yapılar. Aynı anda planlı programlı bir saldırı. İki saldırının da DHKP-C tarafından yapıldığına dair ciddi bulgular var" ifadelerini kullandı.



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