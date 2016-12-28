28.12.2016 13:24 AK Parti ilçe teşkilatından istişare toplantısı

AK Parti Merkez İlçe teşkilatı il genel meclisi üyelerinin katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti Merkez İlçe teşkilatı il genel meclisi üyelerinin katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



AK Parti Merkez İlçe teşkilatı tarafından parti binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, İl genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda il genel meclis üyeleri köylerde gerçekleşen hizmetler, 2017 yılı yatırım planları ve güncel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

