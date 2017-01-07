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AK Parti İl Başkanından MHP liderine teşekkür
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AK Parti İl Başkanından MHP liderine teşekkür

AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda konuşan İl Başkanı Mustafa Kendirli, referandum hazırlığı süreci boyunca verdiği destekten ötürü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda konuşan İl Başkanı Mustafa Kendirli, referandum hazırlığı süreci boyunca verdiği destekten ötürü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

İl Başkanı Mustafa Kendirli, "Bütün siyasi oluşumların ilk maddesi anayasa değişikliğidir. Mevcut'un ülkemize hantal geldiğini herkes biliyor. Ama iş realiteye bindiğinde işin şekli değişiyor. Referandum AK Parti'nin en önemli gündemi müşterek bir çalışma ile yüksek bir oy oranı ile anayasa değişimi yapılacak. "dedi.

Hukukçu ve eğitimcileri ile birlikte eğitim kampı programı yapacaklarını anlatan İl Başkanı Mustafa Kendirli, "Kızılcahamam da kampa girme durumumuz söz konusu gerekli bütün hazırlıklar artısı ve eksisi ile anlatılacak. Halkımızın istediği tüm sorulara birlikte cevap sunacağız. Amacı ve içeriği herkes anlatabilecek ve halkımızın aklında da soru işareti kalmayacak." diye konuştu.

"Sıra konulmuş gibi taşeronlar meydanlara indi"

Taşeronlara iş verildiğini ve halkı kutuplaştırmak için meydanlara sürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şöyle konuştu;

"Normalde batının Türkiye'den beklentisi büyümemesi ve attığı her adımda bilgilendirme yapmasıydı. Yaptığımız mücadelenin özetinde ise mücadelemizin özü var. Türkiye'nin tarihi boyunca verdiği mücadele büyümesi ile yeniden başladı. Bizler hiç figüran olmadan büyüme hamlemizi en doğru şekilde yapacak ve kimse de amacına ulaşamayacak. Zulüm ve baskı için değil insanlık ve insani değerler için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Doğruyuz ve kazanacağız."

"15 Temmuz değişimi de öngördü"

15 Temmuz sürecinin değişimi öngördüğünü de söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Güçlü bir Türkiye için yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. 15 yıllık tecrübemizle sistemde yenilik yapma ihtiyacını daima konuşuyorduk ve bu düşüncemiz 15 Temmuz'la birlikte bir daha ortaya çıktı. Devrimci bir ruh ve anlayışla devlet kurumları yeniden dizayn edilmeli, Parlamenter sistemimiz var ama işlemeyen de bir parlamentomuz var. Şuan ki sistemde milletvekilleri asli görevleri dışında onun tayini, bunun ataması, ona buna iş faaliyeti ile uğraşıyorlar. Uğraşmıyor olsa da vatandaş vekillik görevini yapmadığını söylüyor. Kanunları çıkarma görevini yerine getiremiyor."

"Güçlü iradenin önemi anlaşıldı"

Güçlü irade olamadan 15 Temmuzu yapanlara karşı mücadelenin de verilemeyeceğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "15 Temmuz öncesi FETÖ için silahlı terör örgütü denildiğinde insanlar arasında dahi i inançsızlık oldu. Cumhurbaşkanını yıldırabilselerdi Türkiye yok olma yolunda gidiyordu. Terör örgütlerine karşı gösterilen irade çok önemli krizleri asla unutmamalıyız. Cumhuriyet Tarihi boyunca başarılı olan koalisyon hükümetleri yok. Türkiye güçlenince çıkışı yakalamıştır. Almanya, İsviçre örneği veriyorlar ama bilmiyorlar mı ki biz Türk'üz."

İl Danışma Meclisi toplantısı karşılıklı istişare ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
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