08.01.2017 18:15 AK Parti İl Başkanı Çelenk: 'Sosyal medya soytarılarına karşı uyanık olalım'

AK Parti Ordu İl Başkanı Av. Uğur Çelenk, sosyal medya üzerinden yapılan yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, 'Sosyal medya soytarılarına karşı uyanık olalım' dedi.



AK Parti Daraltılmış Ordu İl Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Ordu İl Başkanlığı binasında gerçekleştirdi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Av. Uğur Çelenk, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe gençlik kolları ve kadın kolları başkanları katıldı.



"Sosyal medya soytarılarına karşı uyanık olalım"



AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Ordu İl Başkanı Av. Uğur Çelenk, partililere seslenerek sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu. Çağın iletişim çağı olduğunu ve haberin çok hızlı yayıldığını dile getiren Çelenk, "Çağımız iletişim ve teknoloji çağı, dünyanın öbür ucunda veya Türkiye 'de bir olay bir hadise olunca daha dakika geçmeden aynı anda haber alabiliyoruz. Sosyal medyada bazen kendilerini savcı hakim yerine koyup yerelde ahkam kesen, FETÖ gibi bizim en çok lanet ettiğimiz bir örgütü bize ve belediye başkanlarımıza yamamaya çalışan, Büyükşehir Belediye Başkanına şahsi kininden dolayı, olur olmaz ihale haberleri yapan kendini AK Parti'nin sahibi zanneden falancaya çok yakınım, falanca bakan benimle diye bakanlarımızın adını da lekeleyen, ulusalda ise bazen kendilerine Osmanlı ocakları, bazen diriliş diye isim veren kendilerini AK Parti'li gibi gösteren bu ve bunun gibi sosyal medya soytarılarına karşı uyanık olalım, onların yaydığı haberlere itibar etmeyelim" diye konuştu.



"Toprak ve ezan uğruna şehit olmak için can atan Türk milleti var"



Türkiye'de son dönemde artan terör olaylarına değinen ve toprak ve bayrak uğrana şehit olmak için can atanların olduğunu aktaran Çelenk, "Ülkemizde yaşanan terör olayları bizleri derinden üzmektedir. En son İzmir'de yaşanan menfur saldırıda büyük bir tehlikeyi son anda önleyen polis kardeşimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi altında doğduğumuz bu ay-yıldızlı bayrağın dibinde ölmek, bizim için şereflerin en büyüğüdür. Ömer Halis Demir gibi, Fethi Sekin gibi bu ülkede 80 milyon vatan uğruna, bayrak uğruna, toprak ve ezan uğruna şehit olmak için can atan Türk milleti var" şeklinde konuştu.



"Tüm piyonları saf dışı bıraktık"



Sınır ötesi yapılan operasyonlar hakkında da açıklamalarda bulunan AK Parti Ordu İl Başkanı Av. Uğur Çelenk, "Sınır ötesi harekatta askerlerimiz destan üstüne destan yazıyor. Bölgeye barışı biz getireceğiz. Sevr'de, Lozan'da bize biçilen elbise artık bize dar gelmektedir. Necmettin Erbakan'ın dediği gibi 'Bütün mesele Türkiye'nin Şeftali yerine motor üretmesiydi' artık şeftali üretilen dönem geride kalmıştır, tarım ürünlerinin yanı sıra, Türkiye dünyanın en ileri teknolojisi ile kendi milli silahlarını kendisi yapmaktadır. Türkiye 2023'e hazırlanmaktadır yani muasır medeniyete gitmektedir. Bizi durduramayacaklarını anlayanlar hile üstüne hile ile bayrak operasyonları ile başımıza bela örmeye çalışmaktadırlar. Balkanlarda, kardeş Türki Cumhuriyetlerde, Ortadoğu da, üst aklın, küresel güçlerin, hilelerini, oyunlarını bozan, hamlelerini önceden gören onların hile ve oyunlarına karşı Allah'ın yardımı ile hamle üstüne hamle yapan bir dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız var, onun sayesinde tüm piyonları saf dışı bıraktık. Hamdolsun şah mat olmak üzereler. Türkiye bu istikbal ve istiklal mücadelesinden hem ekonomik olarak hem de güç dengelerini alt üst ederek alnın akı ile çıkacak, bölgesinde lider dünyada yeniden söz sahibi bir ülke olacaktır" ifadelerini kullandı.