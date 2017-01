05.01.2017 19:47 AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret

AK Parti Kırıkkale il Başkanı Mürsel Akçay, Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. AK Parti Kırıkkale il Başkanı Mürsel Akçay, Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti.



İl Sekreteri Engin Pehlivanlı, İnsan Hakları Başkanı Nezahat Bakır ve Çevre ve Şehircilik Başkanı Hüseyin Ceylan'ın eşlik ettiği ziyarette İl Başkanı Akçay, Oda Başkanı Cemil Bora'dan faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Teşkilat olarak her an seçim olacakmış gibi hareket ettiklerini ifade eden Akçay "Biz her fırsatta toplumuzun önemli temsil makamları olan Sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya geliyoruz. Her Cuma şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Toplumumuzun her kesimi ile kucaklaşmaya devam ediyoruz" dedi.



"Halkımız geleceğini oylayacak"



AK Parti İl teşkilatı olarak teşkilat performans sistemi sıralamasında 81 il teşkilatı arasında ilk onlarda olduğunu ifade eden İl Başkanı Mürsel Akçay "Ülkemizin, şehrimizin ve partimizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için elimizden gelen bütün gayret ve çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde bir referandum süreci var. Bu süreci teşkilat olarak en iyi şekilde geçireceğiz. Referandum sürecinde halkımız ülkesinin ve milletinin geleceğini oylayacak. Bizlerde bu süreçte yeni sistem hakkında halkımıza detaylı geniş bilgi vereceğiz" dedi.



Hükümetin ticari araç sahiplerine uyguladığı ÖTV indirimine de değinen Akçay "Hükümetimiz gerek ticari gerekse sosyal hamlelerle halkımızın refah düzeyini yükseltmek için yoğun bir çaba harcıyor" şeklinde konuştu.