01.01.2017 15:57 AK Parti heyeti Hakkari'de İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve beraberindeki heyet, Bağışlı köyünde Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın'ın evine misafir oldu. Heyet köy girişinde Türk bayrakları ve sloganlarla karşılanırken, Şahin burada yaptığı konuşmada, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve beraberindeki heyet, Bağışlı köyünde Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın'ın evine misafir oldu. Heyet köy girişinde Türk bayrakları ve sloganlarla karşılanırken, Şahin burada yaptığı konuşmada, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.



AK Parti Ankara İl Başkanlığının organizasyonuyla Hakkari'de bir dizi ziyaretlerde bulunan heyet, şehirden 45 kilometre mesafede bulunan Bağışlı köyünde ünlü sanatçı Aydın Aydın'ın evine misafir oldu. Köyün girişinde ellerinde Türk bayrakları bulunan çocukların "En Büyük Başkan Tayyip Erdoğan", "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet", "Sayın Valimiz Hoş Geldiniz" sloganlarıyla karşılanan heyet, yer sofrasında ağırlandı.



Heyetle bir araya gelen Aydın Aydın, yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşadığını ve bütün kazancını ise Hakkari'ye ve kendi köyüne yatırdığını söyledi. Aydın Aydın, "Biz buradan gittik, burası da memleketimizin güzel bir parçası. Ülkemizin her tarafı güzel; ben de bu sürece, bu kardeşlik köprüsüne yaptığım bestelerle hep destek verdim. Öncelikle meydana gelen hain saldırıdan dolayı ülkemizin başı sağ olsun, inşallah yakın zamanda ülkemiz bu terör olaylarından kurtulacaktır, Allah'ın izniyle. Hakkari'de bugün bir ilk yaşanıyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu Hakkari gezisi bizleri mutlu etmiştir. Ankara'dan gelen tüm heyete ve Bağışlı köyü hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.



Sanatçı Aydın, daha sonra Türkçe ve Kürtçe olarak bestelediği "hepimiz kardeşiz" adlı türküsünün "Bir lokma ekmeğimizi biz paylaşalım, Birbirimizin derdine derman olalım, Etlen tırnak olmuşuz bizi böyle bilsinler, Bu vatana hep beraber sahip çıkalım" nakaratını seslendirdi.



Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Bağışlı köyünde tüm Türkiye'yi selamladığını belirterek, "Ankara İl Başkanlığı ve milletvekillerimiz, ticaret sanayi odası başkanları, sanatçılarımız ve gazeteci arkadaşlarımızla birlikte iki gün boyunca Hakkari ve Yüksekova'da çok güzel bir program icra ettik. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığımızın 'Gönül Köprüleri Projesi' kapsamında Hakkari ve Yüksekova'da vatandaşlar, STK temsilcileri, esnafımız ve gençlerimizle bir araya geldik. Burada asker ve polisimizle kucaklaştık ve onlarla dertleştik" diye konuştu.



"Terör saldırısını yüreğimizde hissettik"



Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, "Bu terör saldırısının acısını burada yüreğimizde hissettik. Bu vesile ile bu saldırıda hayatını kaybeden bütün canlar için yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin kayıtsız ve şartsız her zaman karşısında olduğumuzu, terörü şiddetle ve nefretle kınadığımızı bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Bizi ideal ve hedeflerimizden uzaklaştıramayacaktır. Bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Ülkemizin her bir santimetre karesinde barışı, refahı, huzuru, sükunu temin etmek için, ülkemizi büyütmek için, kalkınmamızı sürekli kılmak için, demokrasimizi geliştirmek, ekmeğimizi büyütmek için, halkça paylaşmak için bütün Türkiye, 90 milyon Türküyle, Kürdüyle, Çekreziyle, Lazıyla, Arabı, Alevisi ve Sünnisiyle büyük Türkiye ideali için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bu toprakların çok acılar yaşadığını ve çok bedeller ödediğini dile getiren Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz artık bu ülkenin gündeminin farklı olmasını istiyoruz. 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için, Türkiye Cumhuriyetinin 21. yüzyılın parlayan yıldızı olması için var gücümüz ile çalışacağız. Teröre karşı omuz omuza, yürek yüreğe mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz artık bütün il ve bölgelerimizin üretimle, yatırımla, istihdamla ve ihracatla uğraşmasını istiyoruz. Ülke ve bölgelerimizin gündemini pozitif ve olumlu yönden olmasını istiyoruz. Hiçbir il ve bölgemizin terörle anılmasını istemiyoruz. Bütün il ve bölgelerimizin ekonomi ile anılmasını istiyoruz. Bütün gündemimiz ülkenin büyütülmesi olacaktır. Bu anlayışla yaşamaya devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını biliyoruz. Hemen yanı başımızda kanın, gözyaşının, acının, ızdırabın hüküm sürdüğünü biliyoruz."



Başkan Şahin, kendilerini ağırlayan sanatçı Aydın Aydın ve Bağışlı köyü sakinlerine teşekkür etti.



Başkan Şahin ile bir araya gelen bir korucu ise içinde bulundukları durumu anlattı. İsminin açıklanmasını istemeyen korucu, "Terörü lanetliyoruz. İstanbul'daki saldırıdan dolayı ülkemizin başı sağ olsun. Bu bölgede binlerce insanımız köy koruculuğu yapıyor. Hükümetimizin adım atmasına rağmen 30 yıldır korucuların sigortası yatırılmamaktadır. Aldığımız askeri ücret yeterli değildir. Ben bütün korucular adına bunu dile getiriyorum" dedi.



Başkan Şahin ise hükümet olarak ellerinde geleni yapacaklarını belirterek, bununla ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.



Heyet, Bağışlı köyü çocuklarına çikolata dağıttıktan sonra Yüksekova ilçesine doğru hareket etti.



Bağışlı köyü ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti Hakkari Eski Milletvekili Muttalip Özbek, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, AK Parti milletvekilleri, MÜSİAT, ATO, ASO başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Mamak ve Kahraman Kazan Belediye başkanları, Mamak, Etimesgut ve Keçiören ilçe başkanları ile partililer ve yüzlerce davetli katıldı.