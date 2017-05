AK Parti grubuna 'genel başkan' olarak son hitap

Başbakan Binali Yıldırım, 21 Mayıs'taki olağanüstü kongre öncesi son kez 'genel başkan' olarak AK Parti Meclis Grubuna hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grubuna genel başkan olarak son kez hitap etti. Konuşmasına Dünya Şampiyonu olan Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı başta olmak üzere Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik ederek başlayan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu şehit düşen Denizli Başsavcısı ve şoförünü rahmetle anıyorum. Dün Anneler Günüydü. Anne, her şeydir. Annemiz annelerimiz olmasa bizler olmazdık. Annesizliğin kadrini iyi bilen biriyim. Genç yaşta annemi kaybettim. Onun için gönlümüz isterdi ki dün Anneler Günü'nü çok daha mutlu ve güzel analım. Ancak, Muğla'da yaşanan trafik kazasında maalesef 14 anneyi kaybettik. Bu, İzmir'in Buca ve Konak semtinden Anneler Günü etkinliklerini geçirmek üzere güneye giden ve elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizi derinden üzen bu hadise her yönüyle araştırılıyor, soruşturuluyor, kazanın yönleri ortaya çıkacak. Kamuoyuna bu olaylar hakkında ayrıntılı bilgi sunulacaktır. Ayrıca, bugün de dahil Trabzon Maçka'da terörle mücadele ederken hayatını kaybeden askerimize ve bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu meseleye değinmişken yaşanan olaylar karşısında ülkemizin, milletimizin birliğine ve beraberliğine gölge düşürmeye çalışan mihraklar da maalesef oldu. Buradan bu davranış içinde bulunanları kınıyorum. Şehit düşen savcının arkasından ailesinin, kamuoyunun acısı bu denli tazeyken yakışıksız ifade kullananlarla ilgili yargı mercii mutlaka gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.



"CUMHURİYETİN KURUCULARINA ÖYLE VEYA BÖYLE DİL UZATMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Yazılı ve görsel medyada manasız tartışmaların yer aldığına işaret eden Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal üzerinden toplumsal kaos oluşturma çabalarını görmekteyiz. Cuma günü 19 Mayıs, bu şüphesiz önemli bir gün. İstiklal mücadelesinin başladığı Anadolu topraklarında bağımsızlık ateşinin başladığı önemli bir gündür. Bu kutlu yolculuğun sonu bağısız Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhuriyetin kurucularına öyle veya böyle dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Türkiye, toplumun kardeşlik hukukuna kastedecek yersiz tartışmalarla kaybedecek bir günü dahi yok" dedi.

İngiltere ziyaretine değinen Yıldırım, "(İngiltere'de ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşme) Suriye ve Irak'ta çıban başı haline gelen terör örgütü, YPG, DEAŞ hakkında kapsamlı görüşmeler yapık. Adı ne olursa olsun ister PKK, iter YPG ister DEAş olsun. Bunların hepsi terör örgütüdür. Bunlar ölüm makinesidir. (ABD'nin YPG'ye silah vermesi) Sebep ne olursa olsun, bir terör örgütüyle dostluğumuz ve NATO'daki müttefikliğimiz ABD'nin bir başka terör örgütünü yok etmek için iş birliği yapması kabul edilebilir bir şey değil. Eğer, hala burada Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda gerekli teminatlar verilmezse yapacağımız şey çok açık ve net. Terör nereden gelirse gelsin, ister hudutlarımızın dışında ister hudutlarımızın içinde bu terörün kökünü kazımaya kararlıyız. Gereğini yaparız" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE -ALMANYA İLİŞKİLERİ

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere de değinen Yıldırım, "Her iki taraftan referandum sonrası olumlu mesajlar verilmiştir. Almanya'da geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbe girişimine dahli bulunan ve yurt dışına kaçan, yurt dışında olan askerlere sığınma izni vermesi iltica hakkı vermesi, bu noktada ilişkilerimizin tekrar gerilmesi için önemli bir gelişme oldu. Almanya atık bir şeye karar vermek durumundadır. Eğer, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa, Türkiye ile tarihten gelen dostluk ağlarını daha da kuvvetlendirmek istiyorsa o zaman yönünü bölücülere FETÖ'cülere değil, Türkiye'ye döndürmek zorundadır" diye konuştu.

Türkiye'nin hem savunma hem de caydırıcılık alanında günden güne geliştiğini anlatan Yıldırım, "Katma değeri yüksek ürünler ve teknoloji üreten yüksek bir Türkiye. Refahını artırmış bir ülke. Bu hedeflerimiz için çalışmaya, ter dökmeye, akıl teri, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Milli savunmadan aldığımız güçle, terör belasının üzerine gidiyoruz. Bölücü terör örgütleri, İHA silahlarla çok büyük zayiatlar görüyor. Bölge insanıyla geliştirdiğimiz kardeşlik köprülerine her gün bir yenisini daha ekliyoruz. Bölücü terör örgütü günden güne eriyor, insan kaynağı bulmakta güçlük çekiyor. Bölücü terör örgütüne katılma oranlarının neredeyse sıfıra indiğini öğreniyoruz" açıklamasında bulundu.



"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEYE REHAVETE DÜŞMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

FETÖ terör örgütüyle de rehavete düşmeden mücadele ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, "Bu terör örgütünün hukuk içerisinde temizliyoruz, bu konudaki uygulamaları yürütüyor, gereken düzeltmeleri yapıyoruz. Bugüne kadar itiraz edip iade edilen sayısı 20 binin üzerindedir. İtirazlar artık tek bir kuruma değil, bu merkeze adeta mahkeme gibi çalışacak merkeze yapılacak ve karara bağlanacak. Müracaatları haklı görünenlerin hakları iade edilecek. Türkiye, artık terörden arınmış bir şekilde 16 Nisan'da kazanılan 80 milyonun tamamına müjde veren zaferin ardından yeni bir ufka yelken açmaya hazır. Ülke artık, seçim havasından çıkmış ekonomimiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine katılmasıyla hasretin vuslatın sona erdiğine işaret eden Yıldırım, 16 Nisan'da milletin kararını verdiğini ifade etti. Türkiye'nin sistem değişikliğinin özetinin, tamamen millete dayalı bir yönetim anlayışı olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun dışında beyhude beklenti içinde olanlar artık emekliliklerini rahatça yaşayabilir. Kendi içinde sorun yaşayan Ana muhalefetin dün de Türkiye'ye everecek bir şeyi yoktu, bugün de verecek bir şeyi yok. Oysa AK Parti ilk kurulduğu günde söyleyecek yeni şeyleri vardı, bugün de milletimizin beklentilerine cevap verecek söylemleri, hedefleri var" dedi.



"MİLLETLE BİRLİKTE YENİ HEDEFLERE" SLOGANI

Yıldırım, "'Milletle birlikte yeni hedeflere' sloganıyla özetleyeceğimiz bu yeni dönem 21 Mayıs'ta olağanüstü kongremizi de bir manifesto ile bu hedeflerimizi bütün milletimizle paylaşacağımız. Ayrıca, bu kongremizde kurucu genel başkanımızı tek genel başkan adayımız olarak teklif edeceğiz. Yargıda başlattığımız reformlar önümüzdeki dönemde güçlenerek kalıcı hale gelecek. Türkiye'de bir şeyi değiştirmek isteyen insanların kulağına 'yapamazsın' diye fısıldayan cümle geride kaldı" şeklinde konuştu.



PARTİ VE TEŞKİLAT MENSUPLARINA KONGREYE GELMELERİ KONUSUNDA DAVETTE BULUNDU

Yıldırım, 21 Mayıs günü Türkiye'nin 81 ilinde teşkilat mensuplarının Ankara'ya akın akın geleceğini ve Türkiye'nin bir demokrasi şölenine tekrar şahit olacağını belirterek, "3. Olağanüstü Kongremiz daha güçlü bir Türkiye tasavvuru yolunda adım atmaya kararlı bir yürüyüşün müjdecisi olacaktır. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen bütün teşkilatlarımızı, gönüldaşlarımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Yeni dönemde Türkiye'nin tam manada partili Cumhurbaşkanı ile tanışacağına işaret eden Yıldırım, "Bu soluk, 80 milyona yeni umutlar, yeni hedefler olarak yansıyacak ve bu işin mimarı da yeniden Recep Tayyip Erdoğan olacak" diye konuştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin bugün belli olacağını hatırlatan Yıldırım, "Yoğun bir çalışma programı var. Ayrıca, esnafımızın vergi dairelerine, sosyal güvenlik kurumlarına olan vadesi geçmiş borçlarını ödeyebilmeleri için bir düzenleme getirdik. Haziran ayında başvurular yapılacak ve böylece vatandaş ile devlet arasındaki hukuku geliştirmiş olacağız. Bu yapılandırma sayesinde vatandaşlarımız gecikme zammı ödemeyecek. Daha düşük oranda bir ödemeyle borçlarından kurtulmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.