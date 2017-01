02.01.2017 18:27 AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aydın Van'da

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Çoban'ın yaptığı açıklamaların ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın Van'a geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Çoban'ın yaptığı açıklamaların ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın Van'a geldi.



İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın, sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek için zaman zaman illeri ziyaret ettiklerini belirtti. Her teşkilatın ve her kurumun teşkilat kimliği içerisinde disiplinize edilmiş bir yapısının olduğunu ifade eden Aydın, "Herhangi bir teşkilat mensubu kardeşimizin disiplinsiz, parti disiplinine uymayan tavır ve davranışı olduğu zaman, parti gereğini yapar ve bu arkadaşımızla yollarını ayırır. Önce uyarır, uyarılar neticesinde devam ediyorsa davranışları, parti kurulunun aldığı karar gereğince yeni bir yol ortaya konur. Van teşkilatımız, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe yönetimiyle her zamankinden daha çok verimli ve yol almaya devam etmektir. Görünürde olan insanlara ilişkin eleştiriler de o denli sert ve acımasız olur. Teşkilat mensupları olarak, eleştirileri ve yorumları görüyor ve muhataplarımızı dinlemeye çalışıyoruz" dedi.



Ortaya atılan bir iddianın kanıtlanması gerektiğinin altını çizen Aydın, "Ne yazık ki çoğunlukla sosyal medyada sahte hesaplarla AK Parti ve teşkilatları yıpratılmak isteniyor. Kimileri bunu bilinçli yapıyor, kimileri de gafletiyle buna aracılık etmektedir. Bunların yanlışlığını dile getirerek, bunlardan uzak durulması gerektiği noktasında teşkilatlarımızı uyardık. Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize güzel hizmetlerde bulunmak, koşmak, koşturmak, yerel ve genel sorunları çözüme kavuşturmak gibi ulvi işleyişin daha doğru olacağını kendilerine hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.



Toplantıya AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ve partililer katıldı.